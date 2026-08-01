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Российские дроны атаковали склады в Броварах, есть погибший и пострадавшие

13:55 01.08.2026 Сб
2 мин
Вероятно, речь идет о складах ROZETKA
aimg Татьяна Степанова
Фото: российские дроны атаковали склады в Броварах (t.me/press_kobl)

Российские войска утром 1 августа атаковали дронами складские помещения на окраине Броваров. В результате удара погиб один человек, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко , мэра Броваров Игоря Сапожко и пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Сегодня утром вражеские дроны атаковали складские помещения на окраине Броваров.

В сети пишут, что речь идет о складах онлайн-гипермаркета ROZETKA.

Погиб один человек - 61-летний мужчина. Еще шесть получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с множественными травмами, остальные после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно.

Также в результате атаки повреждено 13 автомобилей.

На месте продолжают работу все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара и фиксация разрушений.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно со следователями и другими правоохранительными органами документируют последствия очередного военного преступления, совершенного вооруженными силами РФ.

Обстрел Украины 1 августа

Напомним, в ночь на 1 августа Россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить только 1 баллистическую ракету из 27.

Основное направление удара - Киевщина. Также атакованы Днепропетровщину, Сумщину, Харьковщину и Полтавщину.

Россияне массированно атаковали баллистикой Киев. Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы - Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.

В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.

Также российские войска днем 1 августа атаковали дронами Одессу. Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в центре города.

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