Российские дроны атаковали склады в Броварах, есть погибший и пострадавшие

Российские войска утром 1 августа атаковали дронами складские помещения на окраине Броваров. В результате удара погиб один человек, также есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко , мэра Броваров Игоря Сапожко и пресс-службу Киевской областной прокуратуры.
Сегодня утром вражеские дроны атаковали складские помещения на окраине Броваров.
В сети пишут, что речь идет о складах онлайн-гипермаркета ROZETKA.
Погиб один человек - 61-летний мужчина. Еще шесть получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с множественными травмами, остальные после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно.
Также в результате атаки повреждено 13 автомобилей.
На месте продолжают работу все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара и фиксация разрушений.
При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры совместно со следователями и другими правоохранительными органами документируют последствия очередного военного преступления, совершенного вооруженными силами РФ.
Напомним, в ночь на 1 августа Россия атаковала Украину 35 ракетами и 185 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить только 1 баллистическую ракету из 27.
Основное направление удара - Киевщина. Также атакованы Днепропетровщину, Сумщину, Харьковщину и Полтавщину.
Россияне массированно атаковали баллистикой Киев. Разрушения и пожары зафиксировали в пяти районах столицы - Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском.
В результате атаки погибли девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей.
Также российские войска днем 1 августа атаковали дронами Одессу. Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в центре города.