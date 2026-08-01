Российские дроны атаковали склады в Броварах, есть погибший и пострадавшие

Российские войска утром 1 августа атаковали дронами складские помещения на окраине Броваров. В результате удара погиб один человек, также есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко , мэра Броваров Игоря Сапожко и пресс-службу Киевской областной прокуратуры.

Сегодня утром вражеские дроны атаковали складские помещения на окраине Броваров.

В сети пишут, что речь идет о складах онлайн-гипермаркета ROZETKA.

Погиб один человек - 61-летний мужчина. Еще шесть получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с множественными травмами, остальные после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно.

Также в результате атаки повреждено 13 автомобилей.

На месте продолжают работу все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара и фиксация разрушений.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры совместно со следователями и другими правоохранительными органами документируют последствия очередного военного преступления, совершенного вооруженными силами РФ.