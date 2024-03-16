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Російські добровольці анонсували масований удар по цілях у Бєлгороді

Бєлгородська область, РФ, Субота 16 березня 2024 15:43
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Російські добровольці анонсували масований удар по цілях у Бєлгороді Фото: бійці легіону "Свобода Росії" (t.me/legionoffreedom)
Автор: Володимир Костирін

Російські добровольці з легіону "Свобода Росії" та "Сибірського" батальону попередили про намір завдати масованого удару по військових цілях у Бєлгороді. Місцевих жителів просять перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ЛСР".

"Увага! Шановні жителі Бєлгорода та області! Сьогодні о 17:00 буде завдано масованого удару по військових об'єктах та позиціях ЗС РФ у Бєлгороді", - йдеться в оголошенні.

Представники добровольчих формувань у заяві звернулися до цивільного населення Бєлгорода та області, яке досі не евакуювалося.

"Закликаємо всіх, хто ще не встиг залишити регіон, негайно піти в укриття!" - заявляють добровольці.

У спільній з батальоном "Сибір" заяві "ЛСР" звучить заклик до жителів Бєлгорода про те, що вони "не повинні стати живим щитом для путінських силовиків".

"Бережіть себе та ваших близьких", - додають бійці.

Рейд російських добровольців у прикордонні області РФ

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" (РДК) спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Також сьогодні, 16 березня, в Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міноборони РФ відзвітувало про "успішну" роботу ППО. Пізніше у суботу стало відомо, що в Бєлгородській області призупинять роботу навчальних закладів та ТЦ через обстріли.

Додамо, джерела РБК-Україна у розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.

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