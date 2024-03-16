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Российские добровольцы анонсировали массированный удар по целям в Белгороде

Белгородская область, РФ, Суббота 16 марта 2024 15:43
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Российские добровольцы анонсировали массированный удар по целям в Белгороде Фото: бойцы легиона "Свобода России" (t.me/legionoffreedom)
Автор: Владимир Костырин

Российские добровольцы из легиона "Свобода России" и "Сибирского" батальона предупредили о намерении нанести массированный удар по военным целям в Белгороде. Местных жителей просят находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ЛСР".

"Внимание! Уважаемые жители Белгорода и области! Сегодня в 17:00 будет нанесен массированный удар по военным объектам и позициям ВС РФ в Белгороде", - говорится в объявлении.

Представители добровольческих формирований в заявлении обратились к гражданскому населению Белгорода и области, которое до сих пор не эвакуировалось.

"Призываем всех, кто еще не успел покинуть регион, немедленно уйти в укрытие!" - заявляют добровольцы.

В совместном с батальоном "Сибирь" заявлении "ЛСР" звучит призыв к жителям Белгорода о том, что они "не должны стать живым щитом для путинских силовиков".

"Берегите себя и ваших близких", - добавляют бойцы.

Рейд российских добровольцев в приграничные области РФ

Напомним, 12 марта "Русский добровольческий корпус" (РДК) совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Ранее российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей Белгородской и Курской областей призвали эвакуироваться. Позже добровольцы повторили свой призыв к эвакуации.

Также сегодня, 16 марта, в Белгороде жаловались на взрывы и пожар, несмотря на то, что Минобороны РФ отчиталось об "успешной" работе ПВО. Позже в субботу стало известно, что в Белгородской области приостановят работу учебных заведений и ТЦ из-за обстрелов.

Добавим, источники РБК-Украина в разведке сообщили, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области.

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