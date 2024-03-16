В Бєлгородській області призупинять роботу навчальних закладів та ТЦ через обстріли

В Бєлгородській області та Бєлгороді призупинять роботу торговельних центрів, шкіл та коледжів через обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Бачу велику кількість звернень. Виходячи з поточної обстановки, ухвалюємо рішення, що торговельні центри Бєлгорода і Бєлгородського району в неділю і понеділок працювати не будуть", - заявив Гладкова.

У тому ж числі вихідні з понеділка по вівторок будуть школи й коледжі регіону.

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Також сьогодні, 16 березня, в Бєлгороді жалілись на вибухи й пожежу, попри те, що Міністерство оборони Росії відзвітувало про "успішну" роботу ППО.

Джерела РБК-Україна у розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.