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Вибухи та пожежі: у Бєлгороді зранку гучно, росіяни скаржаться на "прильоти"

Бєлгород, Субота 16 березня 2024 08:24
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Вибухи та пожежі: у Бєлгороді зранку гучно, росіяни скаржаться на "прильоти" Фото: у Бєлгороді скаржаться на "прильоти" 16 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі російського Бєлгорода зранку 16 березня скаржаться на вибухи та "прильоти". У місті виникли декілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням місцеві Telegram-канали.

У Бєлгороді зранку пролунали вибухи. У мережі пишуть про нібито "прильоти" у різних частинах міста.

При цьому у Бєлгороді виникло декілька пожеж. За опублікованими у мережі кадрами, були загоряння на відкритій території, також горіли автівки.

При цьому Міністерство оборони РФ відзвітувало про "успішну" роботу ППО. Так, у Шойгу стверджують, що нібито вночі було знищено п'ять безпілотників у Курській області, три дрони, реактивний снаряд та ракету "Точка-У" у Бєлгородській області.

Вже зранку Міноборони РФ заявило про нібито обстріл Бєлгородській області з РСЗВ RM-70 "Вампір" і знищення восьми реактивних снарядів, а також двох дронів.

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Раніше російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Джерела РБК-Україна у розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.

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Російська Федерація Бєлгородська область Пожежа Вибухи Бєлгород
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