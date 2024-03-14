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Російська влада блокує евакуацію цивільних з Бєлгородської області, - джерела

Бєлгород, Четвер 14 березня 2024 12:05
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Російська влада блокує евакуацію цивільних з Бєлгородської області, - джерела Фото: російська влада блокує евакуацію цивільних з Бєлгородської області (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де продовжується рейд російських добровольців. Серед місцевих мешканців зростає паніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в українській розвідці.

Як зазначають джерела, влада блокує евакуацію населення у Бєлгородській області. Силовики оточили залізничний вокзал, зростає паніка серед жителів.

РБК-Україна отримало перехоплення розмови місцевих жителів з напрямку населеного пункту Шебекіно Бєлгородської області.

"Карачанського обстріляли і таксистів обстріляли, не знаю, як наші їхатимуть. Так, залізничний вокзал уже оточили, все, вже нікого не пускають ні туди, ні назад, я не знаю, пи***ць якийсь. Нехай вони біля Прохорівки сходять", - сказала місцева мешканка.

Рейд російських добровольців

Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував події у Бєлгородській та Курській областях, звинувативши у цьому Україну.

Вчора, 13 березня, російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Сьогодні добровольці повторили свій закликав до евакуації.

Що відбувається у Бєлгородській та Курській областях сьогодні - у матеріалі РБК-Україна.

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