Російська влада блокує евакуацію цивільних з Бєлгородської області, - джерела
Російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де продовжується рейд російських добровольців. Серед місцевих мешканців зростає паніка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в українській розвідці.
Як зазначають джерела, влада блокує евакуацію населення у Бєлгородській області. Силовики оточили залізничний вокзал, зростає паніка серед жителів.
РБК-Україна отримало перехоплення розмови місцевих жителів з напрямку населеного пункту Шебекіно Бєлгородської області.
"Карачанського обстріляли і таксистів обстріляли, не знаю, як наші їхатимуть. Так, залізничний вокзал уже оточили, все, вже нікого не пускають ні туди, ні назад, я не знаю, пи***ць якийсь. Нехай вони біля Прохорівки сходять", - сказала місцева мешканка.
Рейд російських добровольців
Нагадаємо, 12 березня "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував події у Бєлгородській та Курській областях, звинувативши у цьому Україну.
Вчора, 13 березня, російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Сьогодні добровольці повторили свій закликав до евакуації.
Що відбувається у Бєлгородській та Курській областях сьогодні - у матеріалі РБК-Україна.
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