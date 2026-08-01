Російське командування бреше Путіну про успіхи в Харківській та Сумській областях, - ISW
Російське військове командування бреше диктатору Володимиру Путіну про масштаби успіхів на півночі України, заявляючи, що війська РФ активно просуваються у Харківській та Сумській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що армія РФ майже щодня, починаючи щонайменше з 22 липня, заявляє про захоплення нового населеного пункту на Харківщині та Сумщині.
Так, 29 липня росіяни заявили про захоплення Нової Січі, а 30 липня - про захоплення Малої Слобідки та Могриці в Сумській області, а також Вірівки в Харківській області.
"ISW не спостерігала ознак того, що російські війська провели необхідну кількість передислокацій, концентрації техніки або активізували наступальні операції, співмірні з розміром території, про захоплення якої вони заявляють останніми днями", - йдеться у звіті.
Сили оборони України також спростували заяви РФ про захоплення Малої Слободки, Могриці та Нової Сечі російськими військами.
Зазначається, що російська піхота продовжує проводити інфільтраційні місії на півночі, а військовослужбовці продовжують знімати відео та використовувати штучний інтелект для зміни або створення відеозаписів російських солдатів, які тримають прапори в населених пунктах, куди російські війська, можливо, проникли лише для того, щоб неправдиво заявити про захоплення цих прапорів.
В ІSW зазначають, що Кремль використовує ці заяви про успіхи, щоб переконати Сполучені Штати та інші західні держави в тому, що війна Росії проходить настільки успішно, що Заходу слід відмовитися від своєї підтримки.
При цьому аналітики вказують, що ЗСУ проводять атаки в деяких районах на півночі України, що суперечить російській версії про просування військ по всьому театру військових дій і без опору.
Так, українські Сили оборони звільнили Одрадне в Харківській області, що підтверджується оцінкою ISW.
Крім того, ЗСУ провели контрнаступ поблизу Нової Сечі, Могриці, Іволжанського та Писарівки, сповільнивши просування Росії в цих районах.
Вигадки РФ про "захоплення" територій України
Нагадаємо, днями росіяни заявили про "захоплення" Нової Січі на Сумщині. Однак село знаходиться під контролем Сил оборони України.
Нещодавно росіяни брехали про "окупацію" села Різдвянка на Запоріжжі, однак їх швидко викрили.
Також ворог заявив про "захоплення" Глушківки у Харківській області. У ЗСУ одразу заперечили цю інформацію.
Раніше російські пропагандистські ресурси поширили фейк про нібито захоплення селища Тернувате Запорізької області.