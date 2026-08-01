Російське командування бреше Путіну про успіхи в Харківській та Сумській областях, - ISW

Російське військове командування бреше диктатору Володимиру Путіну про масштаби успіхів на півночі України, заявляючи, що війська РФ активно просуваються у Харківській та Сумській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що армія РФ майже щодня, починаючи щонайменше з 22 липня, заявляє про захоплення нового населеного пункту на Харківщині та Сумщині.

Так, 29 липня росіяни заявили про захоплення Нової Січі, а 30 липня - про захоплення Малої Слобідки та Могриці в Сумській області, а також Вірівки в Харківській області.

"ISW не спостерігала ознак того, що російські війська провели необхідну кількість передислокацій, концентрації техніки або активізували наступальні операції, співмірні з розміром території, про захоплення якої вони заявляють останніми днями", - йдеться у звіті.

Сили оборони України також спростували заяви РФ про захоплення Малої Слободки, Могриці та Нової Сечі російськими військами.

Зазначається, що російська піхота продовжує проводити інфільтраційні місії на півночі, а військовослужбовці продовжують знімати відео та використовувати штучний інтелект для зміни або створення відеозаписів російських солдатів, які тримають прапори в населених пунктах, куди російські війська, можливо, проникли лише для того, щоб неправдиво заявити про захоплення цих прапорів.

В ІSW зазначають, що Кремль використовує ці заяви про успіхи, щоб переконати Сполучені Штати та інші західні держави в тому, що війна Росії проходить настільки успішно, що Заходу слід відмовитися від своєї підтримки.

При цьому аналітики вказують, що ЗСУ проводять атаки в деяких районах на півночі України, що суперечить російській версії про просування військ по всьому театру військових дій і без опору.

Так, українські Сили оборони звільнили Одрадне в Харківській області, що підтверджується оцінкою ISW.

Крім того, ЗСУ провели контрнаступ поблизу Нової Сечі, Могриці, Іволжанського та Писарівки, сповільнивши просування Росії в цих районах.