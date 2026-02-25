У РФ заявили про "захоплення" села Різдвянка на Запоріжжі: що кажуть у Силах оборони

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що окупанти нібито захопили село Різдвянка у Запорізькій області. Однак ця інформація не відповідає дійсності, населений пункт під контролем ЗСУ.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, протягом останніх двох тижнів росіяни постійно розповідають, що на Гуляйпільському напрямку вони беруть під контроль якісь населені пункти, але ця інформація не відповідає дійсності.

Вчора вони заявили про захоплення населеного пункту Різдвянка, який розташований як мінімум за 20 кілометрів на захід від лінії бойового зіткнення.

Ближче до лінії фронту розташовані такі населені пункти, як Придорожнє, Добропілля, Тернувате, Косівцеве, а вже потім західніше - Різдвянка.

"Тобто цей населений пункт у глибині нашої оборони. А бої зараз тривають за декілька кілометрів на схід від Добропілля. Сили оборони України там доволі успішно проводять контратакувальні дії", - зазначив Волошин.

Він розповів, що, за даними ураїнської розвідки, за результатами перехоплень, була інформація, що ворог намагатиметься закинути невелику інфільтраційну групу в район Косівцевого, Придорожнього та Різдвянки. Ця група була виявлена і знищена.

Однак російська пропаганда все одно продовжує розповідати про захоплення українських територій.

Так, тиждень тому росіяни говорили про нібито контроль над Косівцевим - у ЗСУ спростували. Потім вони заявляли, що захопили Придорожнє - це теж заперечили.

Днями окупанти говорили, що встановили контроль над Тернуватим - і це спростовували. А тепер Міноборони РФ розповідає фейки про Різдвянку.

"Усе це повний російський фейк. Зайти противник туди не може. Але міністерство оборони РФ розповсюджує цей фейк, навіть не подивившись на мапу, де насправді знаходиться цей населений пункт. І вони навіть у себе в перекладі написали, що це не Різдвянка, а якесь "Рождественское", - додав речник.

Він зазначив, що це просто результат російської інформаційної війни. Вона проводиться для того, щоб мати сильніші позиції на переговорах і показувати, що росіяни нібито мають якісь успіхи на фронті.