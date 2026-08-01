Российское командование врет Путину об успехах в Харьковской и Сумской областях, - ISW
Российское военное командование врет диктатору Владимиру Путину о масштабах успехов на севере Украины, заявляя, что войска РФ активно продвигаются в Харьковской и Сумской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что армия РФ почти каждый день, начиная, по меньшей мере, с 22 июля, заявляет о захвате нового населенного пункта в Харьковской и Сумской областях.
Так, 29 июля россияне заявили о захвате Новой Сечи, а 30 июля – о захвате Малой Слободки и Могрицы в Сумской области, а также Веревки в Харьковской области.
"ISW не наблюдала признаков того, что российские войска провели необходимое количество передислокаций, концентрации техники или активизировали наступательные операции, соразмерные размеру территории, о захвате которой они заявляют в последние дни", - говорится в отчете.
Силы обороны Украины также опровергли заявления РФ о захвате Малой Слободки, Могрицы и Новой Мочи русскими войсками.
Отмечается, что российская пехота продолжает проводить инфильтрационные миссии на севере, а военнослужащие продолжают снимать видео и использовать искусственный интеллект для смены или создания видеозаписей российских солдат, которые держат флаги в населенных пунктах, куда российские войска, возможно, проникли лишь для того, чтобы неправдиво заявить.
В ИSW отмечают, что Кремль использует эти заявления об успехах, чтобы убедить Соединенные Штаты и другие западные государства в том, что война России проходит столь успешно, что Западу следует отказаться от своей поддержки.
При этом аналитики указывают, что ВСУ проводят атаки в некоторых районах на севере Украины, что противоречит российской версии о продвижении войск по всему театру военных действий и без сопротивления.
Так, украинские Силы обороны уволили Одрадное в Харьковской области, что подтверждается оценкой ISW.
Кроме того, ВСУ провели контрнаступление вблизи Новой Сечи, Могрицы, Иволжанского и Писаревки, замедлив продвижение России в этих районах.
Выдумки РФ о "захвате" территорий Украины
Напомним, на днях россияне заявили о "захвате" Новой Сечи в Сумской области. Однако село находится под контролем сил обороны Украины.
Недавно россияне врали об "оккупации" села Рождественка на Запорожье, однако их быстро разоблачили.
Также враг заявил о "захвате" Глушковки в Харьковской области. В ВСУ сразу опровергли эту информацию.
Ранее российские пропагандистские ресурсы распространили фейк о якобы захвате поселка Терноватое Запорожской области.