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Российское командование врет Путину об успехах в Харьковской и Сумской областях, - ISW

09:25 01.08.2026 Сб
2 мин
Тем временем ВСУ совершают успешные атаки на севере
aimg Татьяна Степанова
Российское командование врет Путину об успехах в Харьковской и Сумской областях, - ISW Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Российское военное командование врет диктатору Владимиру Путину о масштабах успехов на севере Украины, заявляя, что войска РФ активно продвигаются в Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что армия РФ почти каждый день, начиная, по меньшей мере, с 22 июля, заявляет о захвате нового населенного пункта в Харьковской и Сумской областях.

Так, 29 июля россияне заявили о захвате Новой Сечи, а 30 июля – о захвате Малой Слободки и Могрицы в Сумской области, а также Веревки в Харьковской области.

"ISW не наблюдала признаков того, что российские войска провели необходимое количество передислокаций, концентрации техники или активизировали наступательные операции, соразмерные размеру территории, о захвате которой они заявляют в последние дни", - говорится в отчете.

Силы обороны Украины также опровергли заявления РФ о захвате Малой Слободки, Могрицы и Новой Мочи русскими войсками.

Отмечается, что российская пехота продолжает проводить инфильтрационные миссии на севере, а военнослужащие продолжают снимать видео и использовать искусственный интеллект для смены или создания видеозаписей российских солдат, которые держат флаги в населенных пунктах, куда российские войска, возможно, проникли лишь для того, чтобы неправдиво заявить.

В ИSW отмечают, что Кремль использует эти заявления об успехах, чтобы убедить Соединенные Штаты и другие западные государства в том, что война России проходит столь успешно, что Западу следует отказаться от своей поддержки.

При этом аналитики указывают, что ВСУ проводят атаки в некоторых районах на севере Украины, что противоречит российской версии о продвижении войск по всему театру военных действий и без сопротивления.

Так, украинские Силы обороны уволили Одрадное в Харьковской области, что подтверждается оценкой ISW.

Кроме того, ВСУ провели контрнаступление вблизи Новой Сечи, Могрицы, Иволжанского и Писаревки, замедлив продвижение России в этих районах.

Выдумки РФ о "захвате" территорий Украины

Напомним, на днях россияне заявили о "захвате" Новой Сечи в Сумской области. Однако село находится под контролем сил обороны Украины.

Недавно россияне врали об "оккупации" села Рождественка на Запорожье, однако их быстро разоблачили.

Также враг заявил о "захвате" Глушковки в Харьковской области. В ВСУ сразу опровергли эту информацию.

Ранее российские пропагандистские ресурсы распространили фейк о якобы захвате поселка Терноватое Запорожской области.

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