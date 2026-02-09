Росіяни заявили про "захоплення" Глушківки на Харківщині: що відбувається насправді

Російська влада стверджує, що її солдати нібито взяли під контроль село Глушківка в Харківській області. Цей населений пункт ворог "захопив у своїх мріях".

Вкидання росіян Як стверджують у Міноборони Росії, учора, 8 лютого, підрозділи угруповання військ "Захід" нібито встановили контроль над Глушківкою. Фото: Глушківка на карті (скриншот) З окупацією села російських солдатів уже навіть привітав міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов. Реакція України "До населених пунктів, "захоплених" генералами Росії в мріях, снах і доповідях нагору, крім Куп'янська і Куп'янська-Вузлового додалося селище Глушківка Харківської області", - ідеться в повідомленні Угруповання об'єднаних сил. Як наголошується в повідомленні, російські війська не контролюють Глушківку - більше того, там немає жодного ворожого солдата.