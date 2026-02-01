ua en ru
Нд, 01 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

РФ розповсюджує фейки про "захоплення" Тернуватого: у ЦПД пояснили причину

Україна , Неділя 01 лютого 2026 04:44
UA EN RU
РФ розповсюджує фейки про "захоплення" Тернуватого: у ЦПД пояснили причину Ілюстративне фото: ЗСУ контролюють Тернувате у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російські пабліки поширюють дезінформацію про нібито захоплення Тернуватого у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

У Силах оборони Півдня цю інформацію спростували, зазначивши, що населений пункт Тернувате знаходиться як мінімум за півтора десятка кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Противник дійсно застосував там диверсійну групу, яка проникла в селище, але Сили оборони провели розвідувально-пошукові дії, здійснили зачистку та ліквідували одну ворожу групу, а іншу взяли в полон.

"Мета фейку - створити враження успішного просування російських військ, деморалізувати українське суспільство та дискредитувати роботу СОУ", - запевняють у ЦПД.

Спростування російських фейків

В коментарі РБК-Україна речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що противник застосував тут свою "улюблену тактику інфільтрації". Ворожа диверсійна група, користуючись складними погодними умовами, приховано проникла в селище.

Росіянам навіть вдалося зняти з дрона декілька точок, де вони розгортали прапори. Проте через годину в селі вже були Сили оборони.

До цього у ЦПД спростували брехню Герасимова про "взяття" Куп’янська-Вузлового. Насправді Куп’янськ-Вузловий залишається під повним контролем України; у Куп’янську українські сили завершують зачистку від недобитків російських підрозділів; жодного "блокування" 800 бійців ЗСУ, про яке заявляв Герасимов, не існує.

Також керівник ЦПД Андрій Коваленко офіційно спростував поширені у соцмережах фейки про загрозу висадки російського десанту в Одесі та області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні Фейки
Новини
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві