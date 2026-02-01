РФ розповсюджує фейки про "захоплення" Тернуватого: у ЦПД пояснили причину
Російські пабліки поширюють дезінформацію про нібито захоплення Тернуватого у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.
У Силах оборони Півдня цю інформацію спростували, зазначивши, що населений пункт Тернувате знаходиться як мінімум за півтора десятка кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Противник дійсно застосував там диверсійну групу, яка проникла в селище, але Сили оборони провели розвідувально-пошукові дії, здійснили зачистку та ліквідували одну ворожу групу, а іншу взяли в полон.
"Мета фейку - створити враження успішного просування російських військ, деморалізувати українське суспільство та дискредитувати роботу СОУ", - запевняють у ЦПД.
Спростування російських фейків
В коментарі РБК-Україна речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що противник застосував тут свою "улюблену тактику інфільтрації". Ворожа диверсійна група, користуючись складними погодними умовами, приховано проникла в селище.
Росіянам навіть вдалося зняти з дрона декілька точок, де вони розгортали прапори. Проте через годину в селі вже були Сили оборони.
До цього у ЦПД спростували брехню Герасимова про "взяття" Куп’янська-Вузлового. Насправді Куп’янськ-Вузловий залишається під повним контролем України; у Куп’янську українські сили завершують зачистку від недобитків російських підрозділів; жодного "блокування" 800 бійців ЗСУ, про яке заявляв Герасимов, не існує.
Також керівник ЦПД Андрій Коваленко офіційно спростував поширені у соцмережах фейки про загрозу висадки російського десанту в Одесі та області.