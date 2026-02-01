РФ розповсюджує фейки про "захоплення" Тернуватого: у ЦПД пояснили причину

Російські пабліки поширюють дезінформацію про нібито захоплення Тернуватого у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

У Силах оборони Півдня цю інформацію спростували, зазначивши, що населений пункт Тернувате знаходиться як мінімум за півтора десятка кілометрів від лінії бойового зіткнення. Противник дійсно застосував там диверсійну групу, яка проникла в селище, але Сили оборони провели розвідувально-пошукові дії, здійснили зачистку та ліквідували одну ворожу групу, а іншу взяли в полон.



"Мета фейку - створити враження успішного просування російських військ, деморалізувати українське суспільство та дискредитувати роботу СОУ", - запевняють у ЦПД.