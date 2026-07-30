У РФ заявили про "захоплення" Нової Січі на Сумщині: що кажуть у Силах оборони
Село Нова Січ, що у Юнаківській громаді Сумської області, знаходиться під контролем Сил оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угруповання військ "Курськ".
"Офіційно повідомляємо, що поширювана Міністерством оборони РФ інформація про нібито "захоплення" населеного пункту Нова Січ Юнаківської громади є черговою брехнею і не відповідає дійсності. Населений пункт Нова Січ перебуває під повним контролем Сил оборони України", - йдеться в заяві.
В угрупованні військ "Курськ" також нагадали, що вигадки російських окупантів про "взяття" певних територій і населених пунктів є давньою практикою ворога.
Як пояснили в Силах оборони, у такий спосіб загарбники намагаються відвернути увагу російського населення від успішних українських діп-страйків і власних поразок на фронті.
"Не маючи змоги зупинити українські deep strikes та middle strikes, як, наприклад, нещодавній удар по авіабазі Халіне, російські генерали змушені малювати собі бодай віртуальні "перемоги", – наголосили українські воїни.
На цьому тлі угруповання військ "Курськ" закликало представників медіа та громадян не піддаватися на маніпуляції ворога й довіряти виключно офіційним повідомленням Сил оборони України.
Вигадки РФ про "захоплення" територій України
Нещодавно росіяни брехали про "окупацію" села Різдвянка на Запоріжжі, однак їх швидко викрили.
Ба більше, ворог заявив про "захоплення" Глушківки у Харківській області. У ЗСУ одразу заперечили цю інформацію.
Також російські пропагандистські ресурси поширили фейк про нібито захоплення селища Тернувате Запорізької області.