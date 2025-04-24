Російська стратегічна авіація запустила ракети в напрямку України

Масована ракетно-дронова атака РФ

В ніч на 24 квітня російський агресор організував масовану атаку на Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.

З вечора 23 квітня, росіяни запустили в напрямку країни ударні дрони "Шахед".

Після опівночі, агресор запустив по країні крилаті ракети "Калібр".

Близько першої ночі у столиці лунала низка потужних вибухів через роботу сил ППО по балістичних ракетах.

У багатьох районах столиці зафіксовані руйнування та пожежі через падіння уламків.

Зокрема, є постраждалі серед цивільного населення столиці.

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