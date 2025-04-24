Российская стратегическая авиация запустила ракеты в направлении Украины

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты в направлении Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
После атаки ракетами "Калибр", баллистическими ракетами по Киеву и Сумах, российская стратегическая авиация запустила в направлении Украины крылатые ракеты.
"Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации врага! Оставайтесь в укрытиях!", - сообщили военные.
По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 02:03 в воздухе зафиксированы четыре бомбардировщика Ту-95МС и два Ту-160.
Ориентировочное вхождение ракет в воздушное пространство Украины - около 04:30 - 05:30.
Воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Оставайтесь в укрытиях.
Одновременно страну продолжают атаковать ударные дроны.
В ночь на 24 апреля российский агрессор организовал массированную атаку на Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.
С вечера 23 апреля, россияне запустили в направлении страны ударные дроны "Шахед".
После полуночи, агрессор запустил по стране крылатые ракеты "Калибр".
Около часа ночи в столице раздавался ряд мощных взрывов из-за работы сил ПВО по баллистическим ракетам.
Во многих районах столицы зафиксированы разрушения и пожары из-за падения обломков.
В частности, есть пострадавшие среди гражданского населения столицы.
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