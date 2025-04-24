Российская стратегическая авиация запустила ракеты в направлении Украины

Массированная ракетно-дроновая атака РФ

В ночь на 24 апреля российский агрессор организовал массированную атаку на Украину дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

С вечера 23 апреля, россияне запустили в направлении страны ударные дроны "Шахед".

После полуночи, агрессор запустил по стране крылатые ракеты "Калибр".

Около часа ночи в столице раздавался ряд мощных взрывов из-за работы сил ПВО по баллистическим ракетам.

Во многих районах столицы зафиксированы разрушения и пожары из-за падения обломков.

В частности, есть пострадавшие среди гражданского населения столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.