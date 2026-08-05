Російська ракета зупинила "серце" мережі NOVUS: у компанії зробили заяву

Логістичний центр NOVUS повністю зупинився після удару

У компанії повідомили, що внаслідок кількох прямих ракетних влучань логістичний центр зазнав серйозних руйнувань. Роботу об'єкта повністю зупинено.

Під час повітряної тривоги всі співробітники перебували в укритті. Завдяки цьому серед працівників компанії та партнерів загиблих немає.

"Це вже другий удар по нашому логістичному центру - серцю всієї мережі, звідки щодня розпочинається шлях продуктів до магазинів NOVUS", - заявили у компанії.

Наразі фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань. На місці триває ліквідація наслідків ракетної атаки та пожежі.

Попри втрату логістичного центру, компанія запевняє, що вже перебудовує свою роботу. Команда займається перерозподілом товарних запасів між іншими майданчиками.

"Ми робимо все можливе, аби наші покупці не відчули наслідків цієї атаки", - зазначили у компанії.

Масована атака на Київ та область 5 серпня: що відомо

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що вночі Росія завдала масованого удару по Києву та області.

Внаслідок атаки виникли пожежі у житлових будинках, на складах і в офісних будівлях.

Також ми писали, що російський удар знищив сортувальний центр одного з поштових операторів у Києві.

Через це компанія була змушена оперативно перебудовувати свою логістику.

У Київській області зросла кількість жертв і постраждалих внаслідок нічної атаки. Загинуло щонайменше 17 людей, 36 поранено.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряд терміново скликав зустріч із представниками бізнесу.