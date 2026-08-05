Постачання ракет для ППО скоротилося втричі, хоча у партнерів вони є, - Зеленський

Постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони скоротилося втричі порівняно з 2025 роком. Хоча у партнерів вони є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський провів нараду з військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки України, ГУР та Офісу президента.

Глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, начальника Генштабу Ігоря Скибюка та в.о. міністра оборони Євгенія Хмари по ситуації на фронті та ключових потребах у постачанні.

Також під час наради визначили порядок додаткових кроків для захисту обʼєктів інфраструктури в Україні.

"В цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є", - зазначив президент.

За його словами, важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні.