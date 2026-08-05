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Постачання ракет для ППО скоротилося втричі, хоча у партнерів вони є, - Зеленський

13:25 05.08.2026 Ср
2 хв
У 2025 році Україна отримувала від партнерів набагато більше ракет
aimg Тетяна Степанова
Постачання ракет для ППО скоротилося втричі, хоча у партнерів вони є, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони скоротилося втричі порівняно з 2025 роком. Хоча у партнерів вони є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський провів нараду з військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки України, ГУР та Офісу президента.

Глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, начальника Генштабу Ігоря Скибюка та в.о. міністра оборони Євгенія Хмари по ситуації на фронті та ключових потребах у постачанні.

Також під час наради визначили порядок додаткових кроків для захисту обʼєктів інфраструктури в Україні.

"В цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є", - зазначив президент.

За його словами, важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні.

В України немає ракет для Patriot

Нагадаємо, цієї ночі українські сили ППО вкотре не змогли відбити нічну масовану атаку Росії балістикою, адже в Україні дефіцит ракет для системи ППО Patriot.

Президент України Володимир Зеленський знову дорікнув партнерам, які не поспішають допомогати з антибалістикою.

Водночас ЗМІ повідомляють, що президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot навіть після особистого прохання Зеленського.

При цьому український президент повідомляв, що Україна та США продовжують реалізовувати домовленості, досягнуті під час нещодавніх переговорів. Сторони вже готують документи для нових проєктів у сфері ракетного озброєння.

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