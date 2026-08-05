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Уряд терміново скликає зустрічі з представниками бізнесу, - Корецький

10:15 05.08.2026 Ср
2 хв
Кабмін планує підготувати всі необхідні рішення
aimg Юлія Капітонова
Уряд терміново скликає зустрічі з представниками бізнесу, - Корецький Фото: Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
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5 серпня відбудуться екстрені зустрічі Кабінету міністрів із представниками українського бізнесу. Необхідно знайти нові ефективні рішення на тлі посилення російського терору.

З такою заявою виступив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торговельних підприємств у відповідь на російський ракетний терор", - наголосив Корецький.

Уряд терміново скликає зустрічі з представниками бізнесу, - Корецький

Наслідки атаки РФ на Київ 5 серпня (Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

За його словами, Мінекономіки вже отримало відповідні доручення.

Глава уряду звернув увагу на те, що цього разу ворог застосував 28 ракет, а також 115 дронів.

Уряд терміново скликає зустрічі з представниками бізнесу, - Корецький

Наслідки атаки РФ на Київ 5 серпня (Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Ця масована атака РФ забрала життя 17 людей, ще 44 цивільних дістали поранення.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - додав Корецький.

Він також уточнив, що противник пошкодив житлові будинки, магазини, складську та іншу цивільну інфраструктуру.

Уряд терміново скликає зустрічі з представниками бізнесу, - Корецький

Наслідки атаки РФ на Київ 5 серпня (Фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Як зазначив глава Кабміну, до ліквідації наслідків залучено 410 рятувальників ДСНС і понад 100 одиниць спеціальної техніки.

"Росія збільшує масштаби свого терору та поширює його на бізнес, який обслуговує мільйони людей. Під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. Жодної військової мети в цих атаках немає – це тероризм!", - наголосив Корецький.

Раніше РБК-Україна розповідало перші подробиці загибелі 8 людей у Броварському районі.

Також ми писали, що сили ППО не змогли зкпинити ворожу балістику та інші російські ракети вночі 5 серпня.

До речі, Володимир Зеленський вже відреагував на нову атаку РФ та дорікнув союзникам.

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Сергій Корецький Війна Росії проти України Бізнес Кабінет Міністрів України
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