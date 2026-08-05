Палають житлові будинки, склади і офісна будівля: все про обстріл Києва
Росіяни в ніч проти 5 серпня вчергове здійснили комбінований обстріл Києва. Внаслідок ворожої атаки у місті багато пожеж, які зафіксовано одразу у кількох районах столиці.
РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.
Головне:
- Росіяни двічі запустили балістику і намагалися атакувати столицю дронами
- Наслідки фіксуються в Оболонському, Святошинському Деснянському, Голосіївському районах та в передмісті Києва
- У місті пожежі в будинках і складах, під завалами можуть бути люди
- Постраждали двоє людей, а також водій швидкої
Чим били росіяни
Приблизно о 00:20 у Києві та більшості областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Одразу після цього Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет, після чого у місті було чути гучну серію вибухів.
Ці вибухи повторювалися о 00:32 та о 00:41. Потім, після невеликої паузи, о 01:07 пролунали нові вибухи, оскільки ворог повторно запустив балістику.
Починаючи з 01:20 у Києві було чути активну роботу ППО, оскільки росіяни почали спробу атакувати столицю реактивними дронами. Проте вже о 01:46 у місті оголосили відбій тривоги.
Наслідки обстрілу Києва
За даними мера Києва Віталія Кличка і КМВА, наразі наслідки атаки фіксуються в Оболонському, Святошинському, Деснянському, Голосіївському районах та в передмісті столиці - Києво-Святошинському районі.
Детальніше щодо кожного з них розповідаємо нижче.
Оболонський район
Наразі відомо, що на Оболоні зафіксовано влучання в офісну будівлю, на територію нежитлової забудови та є пожежа в складських приміщеннях за двома адресами.
Окрім того, була іфнормація, що внаслідок влучання, ймовірно, ракети - виникло загоряння в 20-поверховому житловому будинку. Проте ці дані не підтвердились.
Проте є також інформація про пожежу в ще одному житловому будинку.
Святошинський район
В цьому районі горять складські споруди.
Деснянський район
У КМВА поінформували, що в Деснянському районі палає складська будівля.
Голосіївський район
Спочатку було відомо, що в Голосіївському районі виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі. Також пізніше у КМВА розповіли, що сталося руйнування складського приміщення. Під завалами можуть бути люди.
Окрім того, Кличко поінформував, що станом на 01:32 відомо і про такі наслідки:
- зафіксовано руйнування в приватному житловому будинку. Під завалами можуть бути люди;
- внаслідок влучання в нежитлову забудову, стався витік аміаку.
Передмістя Києва
Мер столиці повідомив, що в Києво-Святошинському районі палають нежитлові приміщення. За його словами, там велика пожежа.
Постраждалі
Кличко повідомив, що на одній з локацій внаслідок повторних вибухів пошкоджено авто швидкої. Водій травмований.
Оновлено о 01:50
У КМВА заявили, що наразі відомо про двох постраждалих. Водночас Кличко написав, що у Голосіївському районі з-під завалів зруйнованого складу дістали двох людей.
Тобто, на цю хвилину, попередньо відомо про двох постраждалих та травмованого водія швидкої.
Оновлено о 02:20
"Трьох постраждалих внаслідок атаки ворога госпіталізували медики. Один із них у тяжкому стані", - написав Кличко.
Обстріл Києва
Нагадаємо, в ніч на 1 серпня росіяни також атакували Київ балістичними ракетами. В результаті обстрілу постраждали Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Дніпровський та Печерський райони.
Через ворожі удари мешканці деяких будинків опинилися під завалами. Крім того, були постраждалі та інші жертви. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.