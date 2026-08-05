Палають житлові будинки, склади і офісна будівля: все про обстріл Києва

Росіяни в ніч проти 5 серпня вчергове здійснили комбінований обстріл Києва. Внаслідок ворожої атаки у місті багато пожеж, які зафіксовано одразу у кількох районах столиці.

РБК-Україна розповідає все, що відомо станом на зараз.

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Росіяни двічі запустили балістику і намагалися атакувати столицю дронами

Наслідки фіксуються в Оболонському, Святошинському Деснянському, Голосіївському районах та в передмісті Києва

У місті пожежі в будинках і складах, під завалами можуть бути люди

Постраждали двоє людей, а також водій швидкої

Чим били росіяни

Приблизно о 00:20 у Києві та більшості областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Одразу після цього Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски ракет, після чого у місті було чути гучну серію вибухів.

Ці вибухи повторювалися о 00:32 та о 00:41. Потім, після невеликої паузи, о 01:07 пролунали нові вибухи, оскільки ворог повторно запустив балістику.

Починаючи з 01:20 у Києві було чути активну роботу ППО, оскільки росіяни почали спробу атакувати столицю реактивними дронами. Проте вже о 01:46 у місті оголосили відбій тривоги.

Наслідки обстрілу Києва

За даними мера Києва Віталія Кличка і КМВА, наразі наслідки атаки фіксуються в Оболонському, Святошинському, Деснянському, Голосіївському районах та в передмісті столиці - Києво-Святошинському районі.

Детальніше щодо кожного з них розповідаємо нижче.

Оболонський район

Наразі відомо, що на Оболоні зафіксовано влучання в офісну будівлю, на територію нежитлової забудови та є пожежа в складських приміщеннях за двома адресами.

Окрім того, була іфнормація, що внаслідок влучання, ймовірно, ракети - виникло загоряння в 20-поверховому житловому будинку. Проте ці дані не підтвердились.

Проте є також інформація про пожежу в ще одному житловому будинку.

Святошинський район

В цьому районі горять складські споруди.

Деснянський район

У КМВА поінформували, що в Деснянському районі палає складська будівля.

Голосіївський район

Спочатку було відомо, що в Голосіївському районі виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі. Також пізніше у КМВА розповіли, що сталося руйнування складського приміщення. Під завалами можуть бути люди.

Окрім того, Кличко поінформував, що станом на 01:32 відомо і про такі наслідки:

зафіксовано руйнування в приватному житловому будинку. Під завалами можуть бути люди;

внаслідок влучання в нежитлову забудову, стався витік аміаку.

Передмістя Києва

Мер столиці повідомив, що в Києво-Святошинському районі палають нежитлові приміщення. За його словами, там велика пожежа.

Постраждалі

Кличко повідомив, що на одній з локацій внаслідок повторних вибухів пошкоджено авто швидкої. Водій травмований.

Оновлено о 01:50

У КМВА заявили, що наразі відомо про двох постраждалих. Водночас Кличко написав, що у Голосіївському районі з-під завалів зруйнованого складу дістали двох людей.

Тобто, на цю хвилину, попередньо відомо про двох постраждалих та травмованого водія швидкої.

Оновлено о 02:20

"Трьох постраждалих внаслідок атаки ворога госпіталізували медики. Один із них у тяжкому стані", - написав Кличко.