На Київщині 14 жертв та близько 30 постраждалих після масованої атаки РФ
Під час нічної ворожої атаки на Київську область 14 людей загинули та 22 постраждали. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.
Відомо, що наразі підрозділи ДСНС працюють на чотирьох локаціях у Броварському районі, двох у Бучанському та одній у Фастівському.
"У Броварському районі внаслідок атак виникли масштабні пожежі складських будівель у м. Бровари, селищі Велика Димерка, селі Квітневе та селі Перемога", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Також повідомляється, що у Фастівському районі на території одного з підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів.
А в Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в с. Чайки. У с. Софіївська Борщагівка наразі працівники ДСНС погасили вогонь на території логістичного підприємства.
"Рятувальники продовжують працювати в умовах підвищеної небезпеки, адже зберігається ризик повторних ворожих ударів" - додали в службі.
"Укрзалізниця" припинила рух на Броварщині
У Броварському районі через атаки на логістичні центри також порушено рух залізницею, шляхи якої пролягли поруч.
"За оперативною інформацією, є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів", - повідомили в УЗ.
Відомо, що під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись, персонал станцій та пасажири поїздів евакуйовувались.
Масований обстріл Києва та області
Росіяни в ніч на середу, 5 серпня, вдарили балістикою та дронами по столиці та Київській області. У самому Києві спалахнули вночі масові пожежі, переважно горіли склади.
За інформацією мера Києва Віталія Кличка, загинула жінка, понад 20 осіб - травмовані.
Область
Кілька районів Київської області теж значно постраждали, серед них Броварський, Фастівський, Бучанський. Як зазначолось вище, в результаті - понад 10 загиблих та вдвічі більше постраждалих.