Росіяни касетними боєприпасами знищили сортувальний центр "Нової пошти" у Києві

Внаслідок масованої атаки Росії у ніч на 5 серпня у Києві було знищено сортувальний центр "Нової пошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

"Попри чергову атаку, "Нова пошта" продовжує працювати по всій Україні. За роки повномасштабної війни ми побудували стійку операційну систему, яка дозволяє забезпечувати безперервність роботи навіть у найскладніших умовах", - наголосили в компанії.

Внаслідок атаки загинули троє людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще вісім людей отримали поранення.

"Ворог вкотре вчинив воєнний злочин проти цивільного населення, застосувавши касетні боєприпаси", - зазначили в компанії.

Нічна атака на Київ

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня росіяни масовано атакували Київ ракетами та дронами.

Наслідки фіксуються на понад 7 локаціях у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва.

У місті пошкоджено житлову інфраструктуру, виникли пожежі на складах, а у Голосіївському районі стався витік аміаку, який вже локалізували. Загинула одна людина, понад 20 - постраждали.

Під вогнем опинилися "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Київ та область - читайте в матеріалі РБК-Україна.