РФ вбила батьків і дітей: подробиці трагедії багатодітної родини Воронових у Радушному

Російська ракета влучила за кілька кілометрів від Кривого Рогу.

"Страшна трагедія. Від російської ракети загинуло щонайменше шестеро людей, у тому числі троє дітей. І, на жаль, після проведення генетичних експертиз можуть бути ще погані новини", - повідомив Вілкул.

Він назвав загиблих "дружною, доброю, віруючою родиною" та зазначив, що 31 липня у Кривому Розі буде днем жалоби.

Росія знищила будинок багатодітної родини

За даними місцевої влади, російські війська вночі 30 липня завдали ракетного удару по селищу Радушне Криворізького району. Внаслідок атаки було повністю зруйновано приватний будинок, де мешкала багатодітна родина.

Як повідомила Новопільська сільська рада, загинула родина Воронових.

За інформацією місцевих ЗМІ, росіяни вбили 47-річного Артема Воронова та його 41-річну дружину Олену. Разом із ними в будинку перебували семеро дітей: 17-річний Марк, який навчався на залізничника у Кривому Розі. Школярі: Домініка - 15 років; Віоріка - 14 років; Захарій - 12 років; Азарій Ілай - 11 років; Федеріка - 10 років та 6-річна Емілія.

За даними "Свої. Новини Кривого Рогу", бабуся родини розповіла, що Артем і Олена Воронови виховували десятьох дітей, а також уже мали трьох онуків. У момент російського удару в будинку перебували подружжя, семеро їхніх молодших дітей та півторарічний онук Артем, який приїхав у гості. Усі вони опинилися під завалами.

Жінка розповіла, що старший син Данило, батько загиблого хлопчика, нині служить капітаном в артилерійських військах. Ще двоє дорослих дітей родини перебувають за кордоном: донька Ауріка - у Німеччині, син Матвій - у Польщі.

Родина Воронових (фото: "Свої. Новини Кривого Рогу")

Є поранені та зниклі безвісти

За попередніми даними, внаслідок удару поранення дістали восьмеро людей, серед них двоє дітей. Ще п'ятьох людей вважають зниклими безвісти.

Рятувальна операція на місці удару тривала всю ніч.