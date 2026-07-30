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Балістична ракета влучила в приватний будинок під Кривим Рогом, загинула родина

06:58 30.07.2026 Чт
1 хв
Серед загиблих - маленькі діти, ще кілька постраждалих у важкому стані
aimg Катерина Коваль
Балістична ракета влучила в приватний будинок під Кривим Рогом, загинула родина Фото: ДСНС продовжує розбиратизавали (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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У передмісті Кривого Рогу балістична ракета влучила в приватний будинок, де мешкала багатодітна родина. Загинули шестеро людей, ще восьмеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

У селі в передмісті Кривого Рогу балістична ракета "Іскандер-М", випущена з Воронежа, прямо влучила в приватний будинок, де жила багатодітна родина.

Унаслідок удару загинули шестеро людей — серед них дівчатка 5 та 12 років.

Ще 8 осіб отримали поранення, зокрема двоє дітей - хлопчики 6 та 15 років.

Аварійно-рятувальна операція триває, розбір завалів ще не завершено. Постраждалим надають усю необхідну допомогу. За словами Вілкула, кількість жертв може зрости.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зателефонував главі МЗС Ірану одразу після погроз Тегерана завдати ударів по Україні, наголосивши, що дії Києва спрямовані виключно на захист від російської агресії, і закликавши Іран відмовитись від підтримки війни Росії.

Після цього в Тегерані підтвердили, що не прагнуть ескалації з Україною, водночас наголосивши, що завдані збитки їхньому судну мають бути компенсовані.

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