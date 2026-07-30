Балістична ракета влучила в приватний будинок під Кривим Рогом, загинула родина

У передмісті Кривого Рогу балістична ракета влучила в приватний будинок, де мешкала багатодітна родина. Загинули шестеро людей, ще восьмеро отримали поранення.

Аварійно-рятувальна операція триває, розбір завалів ще не завершено. Постраждалим надають усю необхідну допомогу. За словами Вілкула, кількість жертв може зрости.

Ще 8 осіб отримали поранення, зокрема двоє дітей - хлопчики 6 та 15 років.

Унаслідок удару загинули шестеро людей — серед них дівчатка 5 та 12 років.

У селі в передмісті Кривого Рогу балістична ракета "Іскандер-М", випущена з Воронежа, прямо влучила в приватний будинок, де жила багатодітна родина.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зателефонував главі МЗС Ірану одразу після погроз Тегерана завдати ударів по Україні, наголосивши, що дії Києва спрямовані виключно на захист від російської агресії, і закликавши Іран відмовитись від підтримки війни Росії.

Після цього в Тегерані підтвердили, що не прагнуть ескалації з Україною, водночас наголосивши, що завдані збитки їхньому судну мають бути компенсовані.