РФ убила родителей и детей: подробности трагедии многодетной семьи Вороновых в Радужном

Российская ракета попала в нескольких километрах от Кривого Рога.

"Страшная трагедия. От российской ракеты погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе трое детей. И, к сожалению, после проведения генетических экспертиз могут быть еще плохие новости", - сообщил Вилкул.

Он назвал погибших "дружной, доброй, верующей семьей" и отметил, что 31 июля в Кривом Роге будет днем траура.

Россия уничтожила дом многодетной семьи

По данным местных властей, российские войска ночью 30 июля нанесли ракетный удар по поселку Радушное Криворожского района. В результате атаки был полностью разрушен частный дом, где жила многодетная семья.

Как сообщил Новопольский сельский совет, погибла семья Вороновых.

По информации местных СМИ , россияне убили 47-летнего Артема Воронова и его 41-летнюю жену Елену. Вместе с ними в доме находились семь детей: 17-летний Марк, который учился на железнодорожнике в Кривом Роге. Школьники: Доминика - 15 лет; Виорика - 14 лет; Захарий - 12 лет; Азарий Илай - 11 лет; Федерика - 10 лет и 6-летняя Эмилия.

По данным "Свои. Новости Кривого Рога", бабушка семьи рассказала, что Артем и Елена Вороновы воспитывали десятерых детей, а также уже имели троих внуков. В момент российского удара в доме находились супруги, семеро их младших детей и полуторагодовалый внук Артем, который приехал в гости. Все они оказались под завалами.

Женщина рассказала, что старший сын Даниил, отец погибшего мальчика, сейчас служит капитаном в артиллерийских войсках. Еще двое взрослых детей семьи находятся за границей: дочь Аурика - в Германии, сын Матвей - в Польше.

Семья Вороновых (фото: "Свои. Новости Кривого Рога")

Есть раненые и пропавшие без вести

По предварительным данным, в результате удара ранения получили восемь человек, среди них двое детей. Еще пять человек считаются пропавшими без вести.

Спасательная операция на месте удара продолжалась всю ночь.