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У Києві внаслідок нічної атаки загинула людина

03:11 30.07.2026 Чт
1 хв
Точні обставини трагедії наразі з'ясовуються
aimg Катерина Коваль
У Києві внаслідок нічної атаки загинула людина Фото: росіяни вдарили по місту балістикою (Getty Images)
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Унаслідок нічної атаки на Київ загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Київської міської військової адміністрації.

Станом на 02:55 КМВА підтвердила загибель однієї людини внаслідок нічної атаки на столицю.

"На жаль, підтверджено загибель однієї людини. Щирі співчуття рідним і близьким", - повідомили в адміністрації.

Уночі 30 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами - тривогу через загрозу удару оголосили близько 01:07, а вже за кілька хвилин у місті пролунали вибухи. Наслідки зафіксували одразу у двох районах столиці - загоряння через падіння уламків сталось у Святошинському районі та на Оболоні.

Про ймовірність такої атаки попереджали заздалегідь - Зеленський заявляв, що Росія кілька днів поспіль готувала масований обстріл, і закликав українців уважно стежити за сигналами тривоги саме тієї ночі.

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