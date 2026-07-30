ua en ru
Чт, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В ударі РФ було понад 70 ракет і 280 дронів, перехоплювачів ППО критично не вистачає, - Зеленський

09:33 30.07.2026 Чт
2 хв
Багато ракет були балістичними
aimg Олена Чупровська
В ударі РФ було понад 70 ракет і 280 дронів, перехоплювачів ППО критично не вистачає, - Зеленський Фото: наслідки удару по Україні 30 липня (t.me. dsns_telegram)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія вночі завдала масованого удару по Україні понад 70 ракетами, значна частина яких - балістичні, і більш ніж 280 ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Скільки цілей знищили військові

Українські захисники знищили понад 260 із запущених дронів. Значну частину крилатих ракет збила бойова авіація.

Навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати по крилатих ракетах - це підрозділи, які прикривають небо переносною зброєю там, де не встигають спрацювати основні системи ППО.

Наслідки атаки

Внаслідок удару постраждали десятки звичайних житлових будинків. Пошкоджень зазнали також цивільні підприємства та об'єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені.

Що сказав Зеленський

Президент звернув увагу на брак ракет для протиповітряної оборони, які надходять від партнерів.

"В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, наші воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму", - зазначив Зеленський.

Атака по Україні 30 липня: що відомо

Атака стала продовженням серії нічних ударів по Україні наприкінці липня.

Уночі 30 липня російські війська атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Вінниччину балістичними ракетами.

У Києві через падіння уламків виникли пожежі, а в Криворізькому районі, за даними ЗМІ, зафіксували влучання по житловому сектору.

Тим часом на тлі цієї атаки в Люблінському воєводстві Польщі виявили вирву на місці падіння невідомого об'єкта.

Місцева влада повідомляла про повітряну тривогу через можливе порушення повітряного простору країни російськими ракетами.

Нагадаємо, ще напередодні, в ніч на 29 липня, Росія випустила по Україні 229 ударних дронів, з яких сили ППО збили або подавили 65 цілей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Львів Атака дронів Ракетна атака
Новини
Під ударом Київ, Вінниця, Львів і не тільки: що відомо про обстріл України
Під ударом Київ, Вінниця, Львів і не тільки: що відомо про обстріл України
Аналітика
Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр