В ударі РФ було понад 70 ракет і 280 дронів, перехоплювачів ППО критично не вистачає, - Зеленський

Росія вночі завдала масованого удару по Україні понад 70 ракетами, значна частина яких - балістичні, і більш ніж 280 ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Скільки цілей знищили військові

Українські захисники знищили понад 260 із запущених дронів. Значну частину крилатих ракет збила бойова авіація.

Навіть мобільні вогневі групи змогли відпрацювати по крилатих ракетах - це підрозділи, які прикривають небо переносною зброєю там, де не встигають спрацювати основні системи ППО.

Наслідки атаки

Внаслідок удару постраждали десятки звичайних житлових будинків. Пошкоджень зазнали також цивільні підприємства та об'єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені.

Що сказав Зеленський

Президент звернув увагу на брак ракет для протиповітряної оборони, які надходять від партнерів.

"В умовах, коли ракет для ППО від партнерів критично не вистачає, наші воїни роблять просто нереальні речі, демонструючи дуже високий рівень професіоналізму", - зазначив Зеленський.

Атака по Україні 30 липня: що відомо

Атака стала продовженням серії нічних ударів по Україні наприкінці липня.

Уночі 30 липня російські війська атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг та Вінниччину балістичними ракетами.

У Києві через падіння уламків виникли пожежі, а в Криворізькому районі, за даними ЗМІ, зафіксували влучання по житловому сектору.