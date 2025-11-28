Славутич залишився без світла через обстріл

Зазначимо, минулого разу Славутич тотально залишився без світла 1 жовтня через російський повітряний теракт. Також блекаут стався на Чорнобильській атомній електростанції. Російські окупанти масовано атакували енергетику на Київщині та Чернігівщині.

На усунення наслідків теракту росіян знадобилося кілька днів. Вже 3 жовтня до Славутича вдалося частково повернути світло, а через кілька днів - повністю усунути наслідки атаки ворога.

Загалом станом на 28 листопада, за словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.