Один регіон вже зі світлом, Чернігів та Славутич - на черзі: як усувають наслідки удару РФ

Росія продовжує цілеспрямовано бити по енергетиці України. Найважча ситуація у Славутичі, Чернігівській та Сумській областях, де тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єрки Юлії Свириденко в Telegram та голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram .

За словами Свириденко, вночі росіяни атакували енергетичні об'єкти на Сумщині. Конотопський та Шосткинський райони були частково знеструмлені, проте наразі електропостачання відновлено.

У Славутичі відновлено електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури. Наразі енергетики працюють над тим, щоби повністю заживити місто.

На Чернігівщині триває відновлення енергомереж після російського обстрілу. А окремих районах розгортають "пункти незламності".

В'ячеслав Чаус повідомив, що відпрацював ситуацію в Чернігові з очільником МВС Ігорем Клименком, першим заступником міністра енергетики Артемом Некрасовим і заступником голови ДСНС Олексієм Мігріним.

"Ситуація в енергосистемі - критична. Це результат удару по підстанції в Славутичі. Завдання №1 - заживити енергооб’єкти. Наші зараз працюють від альтернативних джерел ", - йдеться у його дописі.

За словами очільника Чернігівської ОВА, погодинні відключення світла є вимушеною мірою. Наразі люди зі світлом у режимі три години через шість, але в деяких районах змушені додатково застосовувати аварійні відключення.

Чаус додав, що на Чернігівщині розгорнуто вже понад 200 "пунктів незламності". Частина насосних станцій заживлена генераторами, проте це не виключає перебоїв. За потреби буде організовано підвіз питної води.

"У Чернігові школи до кінця тижня перейшли на "дистанційку". Садочки сьогодні не працювали. У кожній громаді заклади освіти вирішують, у якому режимі функціонувати - онлайн чи офлайн", - розповів Чаус.

Він підкреслив, що наразі всі екстрені служби працюють у посиленому режимі, а енергетики - цілодобово.