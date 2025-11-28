Славутич остался без света из-за обстрела

Отметим, в прошлый раз Славутич тотально остался без света 1 октября из-за российского воздушного теракта. Также блэкаут произошел на Чернобыльской атомной электростанции. Российские оккупанты массированно атаковали энергетику на Киевщине и Черниговщине.

На устранение последствий теракта россиян понадобилось несколько дней. Уже 3 октября в Славутич удалось частично вернуть свет, а через несколько дней - полностью устранить последствия атаки врага.

В целом по состоянию на 28 ноября, по словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.