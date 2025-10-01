Чорнобильська АЕС у блекауті через обстріл енергооб'єкта в Славутичі

Внаслідок російського обстрілу енергетичного об'єкта в Славутичі Чорнобильська АЕС опинилася в блекауті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міненерго в Telegram .

Наголошується, що фахівці наразі працюють над відновленням електропостачання.

"Внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля", - повідомило Міноборони.

Міністерство повідомило, що ворожий обстріл енергетичної інфраструктури в Славутичі Київської області призвів до надзвичайної ситуації на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС".

Нагадаємо, 23 вересня на Запорізькій АЕС стався десятий від початку повномасштабної війни блекаут. Станція отримує електроенергію виключно за рахунок дизельних генераторів.

Ввечері 25 вересня в столиці РФ відбулася зустріч російського диктатора Володимира Путіна з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Гроссі назвав розмову "своєчасною та важливою", однак якихось конкретних рішень щодо Запорізької АЕС оголошено не було.

Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, наголосив, що така ситуація може призвести до найгіршого сценарію.