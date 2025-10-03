До Славутича частково повернули світло після атаки РФ: яка ситуація в місті
До Славутича частково повернули світло після ворожої атаки Російської Федерації. Місто працює та забезпечене всім необхідним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.
Після ворожої атаки 1 жовтня на Славутич місто працює без зупинки над ліквідацією наслідків.
"Країна-терорист продовжує цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру. Мета ворога - занурити наші міста й селища у темряву перед настанням зими. Україна щодня доводить свою здатність захищатися і відновлювати. Тримаємо стрій", - наголосив Калашник.
Наразі, за його словами, частково відновлено електропостачання Славутича.
Заживлено об’єкти критичної інфраструктури:
- водоканал,
- лікарня,
- дві школи.
Головна каналізаційно-насосна станція підключена до загальних мереж електроживлення.
"Місто живе. Магазини працюють, на полицях - продукти, на заправках - паливо. Логістика налагоджена й працює безперебійно. Особливу увагу приділяємо найвразливішим - маломобільним хворим. Вони забезпечені гарячим харчуванням", - пояснив він.
Калашник додав, що у місті розгорнуто 10 стаціонарних пунктів незламності та 5 мобільних пунктів ДСНС. Туди вже звернулося за допомогою 3035 людей, які потребують тепла, зв'язку, підтримки.
Для забезпечення порядку та допомоги місцевим жителям до Славутича направлено додаткові сили поліції з Чернігівської та Київської областей.
Удари РФ по енергетиці
Нагадаємо, в результаті ворожих ударів по енергетиці України днями були знеструмлені споживачі відразу у кількох областях. Найскладніша ситуація зберігається на Сумщині та Чернігівщині.
Внаслідок масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі в "Чернігівобленерго" заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною. Через що там від 1 жовтня в області діють жорсткі графіки відключень світла.
Вчора прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що найважча ситуація зі світлом спостерігається у Славутичі та ще кількох містах України.