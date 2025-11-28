Славутич залишився без світла через обстріл

Російські окупанти вчергове атакували енергооб'єкт в Чернігівській області, через що без світла залишилося місто Славутич на сусідній Київщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення " Чернігівобленерго ".

Зазначимо, що мер Славутича Юрій Фомічев не коментував ситуацію. Проте репостнув допис "Чернігівобленерго".

В обленерго просять зберігати спокій та вживати заходів задля власної безпеки. Енергетики почнуть ліквідацію наслідків теракту, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

"Шановні споживачі! Внаслідок обстрілу через пошкодження енергооб'єкту без електропостачання залишилося місто Славутич Київської області", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, минулого разу Славутич тотально залишився без світла 1 жовтня через російський повітряний теракт. Також блекаут стався на Чорнобильській атомній електростанції. Російські окупанти масовано атакували енергетику на Київщині та Чернігівщині.

На усунення наслідків теракту росіян знадобилося кілька днів. Вже 3 жовтня до Славутича вдалося частково повернути світло, а через кілька днів - повністю усунути наслідки атаки ворога.

Загалом станом на 28 листопада, за словами глави "Укренерго" Віталія Зайченка, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.