Славутич остался без света из-за обстрела

Украина, Славутич, Пятница 28 ноября 2025 20:16
Славутич остался без света из-за обстрела Иллюстративное фото: Славутич остался без света из-за атаки РФ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты в очередной раз атаковали энергообъект в Черниговской области, из-за чего без света остался город Славутич на соседней Киевщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение"Черниговоблэнерго".

"Уважаемые потребители, в результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области", - говорится в сообщении.

В облэнерго просят сохранять спокойствие и принимать меры для собственной безопасности. Энергетики начнут ликвидацию последствий теракта, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Отметим, что мэр Славутича Юрий Фомичев не комментировал ситуацию. Однако репостнул сообщение "Черниговоблэнерго".

Отметим, в прошлый раз Славутич тотально остался без света 1 октября из-за российского воздушного теракта. Также блэкаут произошел на Чернобыльской атомной электростанции. Российские оккупанты массированно атаковали энергетику на Киевщине и Черниговщине.

На устранение последствий теракта россиян понадобилось несколько дней. Уже 3 октября в Славутич удалось частично вернуть свет, а через несколько дней - полностью устранить последствия атаки врага.

В целом по состоянию на 28 ноября, по словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.

