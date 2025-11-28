Славутич остался без света из-за обстрела

Российские оккупанты в очередной раз атаковали энергообъект в Черниговской области, из-за чего без света остался город Славутич на соседней Киевщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение"Черниговоблэнерго".

"Уважаемые потребители, в результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области", - говорится в сообщении. В облэнерго просят сохранять спокойствие и принимать меры для собственной безопасности. Энергетики начнут ликвидацию последствий теракта, как только это позволит ситуация с безопасностью. Отметим, что мэр Славутича Юрий Фомичев не комментировал ситуацию. Однако репостнул сообщение "Черниговоблэнерго".