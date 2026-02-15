У Росії зробили заяву про "тишу" для виборів в Україні

Росія заявила про готовність забезпечити відсутність обстрілів у день можливого голосування в Україні, якщо Київ ухвалить рішення про проведення виборів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін в інтервʼю ТАСС.
За словами російського дипломата, Москва нібито готова гарантувати "тишу" в день голосування, якщо українська влада вирішить провести вибори.
Також він зазначив, що Росія готова обговорювати зі США та іншими країнами питання тимчасового зовнішнього управління Україною під егідою ООН.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що проведення виборів можливе лише після припинення бойових дій і отримання гарантій безпеки. За його словами, у разі досягнення припинення вогню Україна готова перейти до організації виборчого процесу після необхідного періоду підготовки.
"Я дуже чесний. Дайте нам два місяці припинення вогню, ми підемо на вибори. Дайте нам припинення вогню, інфраструктуру безпеки. Можливо, не два місяці, але нам потрібно багато днів, щоб підготуватися", - заявляв Зеленський.
Глава держави також наголосив, що Україна не планує оголошувати вибори без відповідних безпекових умов і підкреслив, що питання голосування можливе лише за наявності стійкого режиму припинення вогню.
Останнім часом у медіа активно обговорюється можливість проведення виборів в Україні. Зокрема, видання The Economist і Financial Times повідомляли з посиланням на джерела, що президентські вибори нібито можуть відбутися у 2026 році, а серед можливих дат називався травень.
В Офісі президента на такі публікації відреагували стримано, підкресливши, що головним пріоритетом залишається досягнення справедливого миру. Сам Володимир Зеленський також заявив, що ідея оголошувати вибори 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення РФ - є недоречною.
Раніше РБК-Україна також аналізувало, чи можливе проведення виборів в умовах воєнного стану з технічної та юридичної точок зору, а також які перешкоди можуть цьому завадити.