У Росії зробили заяву про "тишу" для виборів в Україні

Заяви РФ щодо виборів

За словами російського дипломата, Москва нібито готова гарантувати "тишу" в день голосування, якщо українська влада вирішить провести вибори.

Також він зазначив, що Росія готова обговорювати зі США та іншими країнами питання тимчасового зовнішнього управління Україною під егідою ООН.

Позиція України

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що проведення виборів можливе лише після припинення бойових дій і отримання гарантій безпеки. За його словами, у разі досягнення припинення вогню Україна готова перейти до організації виборчого процесу після необхідного періоду підготовки.

"Я дуже чесний. Дайте нам два місяці припинення вогню, ми підемо на вибори. Дайте нам припинення вогню, інфраструктуру безпеки. Можливо, не два місяці, але нам потрібно багато днів, щоб підготуватися", - заявляв Зеленський.

Глава держави також наголосив, що Україна не планує оголошувати вибори без відповідних безпекових умов і підкреслив, що питання голосування можливе лише за наявності стійкого режиму припинення вогню.