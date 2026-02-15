В России сделали заявление о "тишине" для выборов в Украине

Заявления РФ относительно выборов

По словам российского дипломата, Москва якобы готова гарантировать "тишину" в день голосования, если украинские власти решат провести выборы.

Также он отметил, что Россия готова обсуждать с США и другими странами вопрос временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН.

Позиция Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что проведение выборов возможно только после прекращения боевых действий и получения гарантий безопасности. По его словам, в случае достижения прекращения огня Украина готова перейти к организации избирательного процесса после необходимого периода подготовки.

"Я очень честный. Дайте нам два месяца прекращения огня, мы пойдем на выборы. Дайте нам прекращение огня, инфраструктуру безопасности. Возможно, не два месяца, но нам нужно много дней, чтобы подготовиться", - заявлял Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украина не планирует объявлять выборы без соответствующих условий безопасности и подчеркнул, что вопрос голосования возможен только при наличии устойчивого режима прекращения огня.