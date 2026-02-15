В России сделали заявление о "тишине" для выборов в Украине

Россия заявила о готовности обеспечить отсутствие обстрелов в день возможного голосования в Украине, если Киев примет решение о проведении выборов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС.
По словам российского дипломата, Москва якобы готова гарантировать "тишину" в день голосования, если украинские власти решат провести выборы.
Также он отметил, что Россия готова обсуждать с США и другими странами вопрос временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что проведение выборов возможно только после прекращения боевых действий и получения гарантий безопасности. По его словам, в случае достижения прекращения огня Украина готова перейти к организации избирательного процесса после необходимого периода подготовки.
"Я очень честный. Дайте нам два месяца прекращения огня, мы пойдем на выборы. Дайте нам прекращение огня, инфраструктуру безопасности. Возможно, не два месяца, но нам нужно много дней, чтобы подготовиться", - заявлял Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что Украина не планирует объявлять выборы без соответствующих условий безопасности и подчеркнул, что вопрос голосования возможен только при наличии устойчивого режима прекращения огня.
В последнее время в медиа активно обсуждается возможность проведения выборов в Украине. В частности, издания The Economist и Financial Times сообщали со ссылкой на источники, что президентские выборы якобы могут состояться в 2026 году, а среди возможных дат назывался май.
В Офисе президента на такие публикации отреагировали сдержанно, подчеркнув, что главным приоритетом остается достижение справедливого мира. Сам Владимир Зеленский также заявил, что идея объявлять выборы 24 февраля - в годовщину полномасштабного вторжения РФ - является неуместной.
Ранее РБК-Украина также анализировало, возможно ли проведение выборов в условиях военного положения с технической и юридической точек зрения, а также какие препятствия могут этому помешать.