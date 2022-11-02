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У Росії знову заговорили про можливе блокування продовження "зернової угоди"

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Середа 02 листопада 2022 16:19
У Росії знову заговорили про можливе блокування продовження "зернової угоди" Фото: у Росії знову заговорили про можливе блокування продовження "зернової угоди" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії заявили, що ухвалюватимуть рішення про продовження "зернової угоди" після 18 листопада незалежно від нинішнього рішення Москви щодо поновлення своєї участі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зазначимо, що формально угода про експорт українського продовольства діє до 19 листопада.

Заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що на даний момент Росія не повертається до угоди. За його словами, Росія просто призупинила свою участь, а тепер її відновила.

"Що стосується вирішення питання про продовження, то це окрема тема, за якою прийматиметься рішення з урахуванням усіх супутніх фактів. Головне з них - щоб угода, яка була укладена з ООН, Україною та Туреччиною, реалізовувалась у повному обсязі, її українська та російська частина. На жаль, ми тут бачимо велику диспропорцію. Російська частина реалізується дуже погано. Ми це будемо враховувати", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Росія заявляла про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників". Пізніше російський диктатор Володимир Путін придумав виправдання зриву "зернової угоди", але заявив, що РФ із неї не вийшла.

В ООН заявили, що, незважаючи на заяви Росії, "зернова угода" залишається чинною.

Сьогодні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про поновлення роботи "зернового коридору". Росія також офіційно підтвердила, що угода відновлюється.

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