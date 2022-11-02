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В России снова заговорили о возможном блокировании продления "зернового соглашения"

Новина українською →
Среда 02 ноября 2022 16:19
В России снова заговорили о возможном блокировании продления "зернового соглашения" Фото: в России снова заговорили о возможном блокировании продления "зернового соглашения" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В России заявили, что будут принимать решение о продлении "зернового соглашения" после 18 ноября вне зависимости от нынешнего решения Москвы по возобновлению своего участия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Отметим, что формально соглашение об экспорте украинского продовольствия действует до 19 ноября.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко заяви, что на данный момент Россия не возвращается в сделку. По его словам, Россия просто приостановила свое участие, а теперь его возобновила.

"Что касается решения вопроса о продлении, то это отдельная тема, по которой будет приниматься решение с учетом всех сопутствующих фактов. Главное из них - чтобы то сделка, которая была заключена с ООН, Украиной и Турцией, реализовывалась в полном объеме, ее украинская и российская часть. К сожалению, мы тут видим большую диспропорцию. Российская часть реализуется из рук вон плохо. Мы это будем учитывать", - сказал он.

Напомним, ранее Россия заявляла о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников". Позже российский диктатор Владимир Путин придумал оправдание срыва "зернового соглашения", но заявил, что РФ из него не вышла.

В ООН заявили, что, несмотря на заявления России, "зерновое соглашение" остается в силе.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора". Россия также официально подтвердила, что сделка возобновляется.

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