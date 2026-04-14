У РФ на військових випробовують бойові снаряди та невідомі хімікати

Російський Науково-дослідний інститут військової медицини Міноборони проводить випробування бойових припасів та фармакологічних засобів на військовослужбовцях-добровольцях
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Хто і як проводить досліди
Інститут є єдиною установою Міноборони РФ, яка з 2015 року має право проводити дослідження на людях. Про це у своїй статті 2019 року розповідав директор інституту Сергій Чепур.
За його словами, медичні препарати, що тестуються, можуть впливати на "вищу нервову діяльність", тому дослідів на тваринах недостатньо - залучають "здорових добровольців-військовослужбовців".
Що випробовують
Програма випробувань включає:
нові зразки озброєння, техніки та екіпірування;
оцінку уражальної дії нових боєприпасів;
засоби фармакологічної підтримки та корекції стану військових (зокрема препарати для підвищення працездатності);
засоби захисту від екстремальних та уражальних факторів.
Випробування артилерійських снарядів
У квітні 2023 року на конференції в Петербургу Чепур розповів, що на добровольцях тестували артилерійські снаряди, аби визначити тип і потужність, необхідні для "знищення або виведення з ладу живої сили противника".
На полігоні імітували фортифікаційні споруди РФ та НАТО. У випробуваних прямо на полігоні досліджували стан серцево-судинної системи, брали проби та визначали залежність порушень організму від відстані до вибуху з гармат калібру 122 мм та 300 мм.
Наслідки для здоров’я
Під час випробувань у добровольців виникали критичні проблеми з тиском, зміни судинної та нервової систем, пригнічення сенсорних і логічних функцій.
У матеріалах конференції зазначається, що це дозволить "застосовувати боєприпаси для придушення живої сили противника з гарантованим заподіянням шкоди не нижче середнього рівня тяжкості".
