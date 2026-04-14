В РФ на военных испытывают боевые снаряды и неизвестные химикаты

01:15 14.04.2026 Вт
2 мин
Минобороны РФ калечит собственных солдат для "гарантированного вреда" врагу
Екатерина Коваль
Фото: военные армии России (Getty Images)

Российский Научно-исследовательский институт военной медицины Минобороны проводит испытания боевых припасов и фармакологических средств на военнослужащих-добровольцах

Кто и как проводит опыты

Институт является единственным учреждением Минобороны РФ, которое с 2015 года имеет право проводить исследования на людях. Об этом в своей статье 2019 года рассказывал директор института Сергей Чепур.

По его словам, тестируемые медицинские препараты могут влиять на "высшую нервную деятельность", поэтому опытов на животных недостаточно - привлекают "здоровых добровольцев-военнослужащих".

Что испытывают

Программа испытаний включает:

  • новые образцы вооружения, техники и экипировки;

  • оценку поражающего действия новых боеприпасов;

  • средства фармакологической поддержки и коррекции состояния военных (в частности препараты для повышения работоспособности);

  • средства защиты от экстремальных и поражающих факторов.

Испытания артиллерийских снарядов

В апреле 2023 года на конференции в Петербурге Чепур рассказал, что на добровольцах тестировали артиллерийские снаряды, чтобы определить тип и мощность, необходимые для "уничтожения или выведения из строя живой силы противника".

На полигоне имитировали фортификационные сооружения РФ и НАТО. У испытуемых прямо на полигоне исследовали состояние сердечно-сосудистой системы, брали пробы и определяли зависимость нарушений организма от расстояния до взрыва из пушек калибра 122 мм и 300 мм.

Последствия для здоровья

Во время испытаний у добровольцев возникали критические проблемы с давлением, изменения сосудистой и нервной систем, угнетение сенсорных и логических функций.

В материалах конференции отмечается, что это позволит "применять боеприпасы для подавления живой силы противника с гарантированным причинением вреда не ниже среднего уровня тяжести".

Напомним, на фоне скандальных испытаний на людях в российском военном институте, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия заинтересована в затяжной войне США с Ираном, поскольку это отвлекает внимание мира от ее агрессии против Украины.

Кроме того, по данным разведки Латвии, российскому диктатору Владимиру Путину систематически предоставляют "приукрашенную" информацию о реальном состоянии экономики, чтобы скрыть катастрофические последствия санкций.

Действительные масштабы потерь впечатляют: дефицит федерального бюджета РФ за январь-февраль 2026 года превысил годовой план, достигнув почти 70 млрд долларов.

Министерство обороны РФРоссийская Федерация