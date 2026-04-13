Більше тиску на РФ: МЗС України призначило спецпосла з питань полонених та зниклих

Міністерство закордонних справ України посилює роботу над поверненням українців додому та захистом їхніх прав у полоні. Для цього у відомстві створили нову посаду посла з особливих доручень, яку очолив Дмитро Пономаренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України в Телеграм.

Дмитро Пономаренко - фахівець із солідним міжнародним бекграундом, зазначають у відомстві. Він роками вибудовував зв'язки України на Сході й це його стратегічний напрямок. У МЗС впевнені, що досвід Пономаренка допоможе залучити нових посередників.

Ключовими завданнями дипломата стануть:

запобігання катуванням - окупанти мають припинити нелюдське поводження з нашими воїнами;

звільнення цивільних - йдеться про людей, яких РФ незаконно утримує у в'язницях;

пошук зниклих безвісти - співпраця з міжнародними партнерами для встановлення долі тисяч українців.

МЗС уже має чіткі плани в цьому напрямку на 2026 рік. Відомство не працює наодинці, а координує зусилля з іншими структурами, що підвищує ефективність.

Спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та Громадською радою буде запроваджена масштабна адвокація. Україна планує серію міжнародних заходів, зокрема робота в напрямку посилення санкцій проти РФ.

Що відомо про нового спецпосла

Дмитро Пономаренко багато років працював над розвитком відносин із країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону.

У період 2021–2025 років був Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Корея. За сумісництвом представляв інтереси нашої держави у Монголії.