Головна » Новини » Війна в Україні

Більше тиску на РФ: МЗС України призначило спецпосла з питань полонених та зниклих

23:54 13.04.2026 Пн
2 хв
Досвід дипломата Дмитра Пономаренка має допомогти залучити нових посередників для повернення українців з полону
aimg Пилип Бойко
Більше тиску на РФ: МЗС України призначило спецпосла з питань полонених та зниклих Фото: дипломат Дмитро Пономаренко (Facebook/Дмитро Пономаренко)

Міністерство закордонних справ України посилює роботу над поверненням українців додому та захистом їхніх прав у полоні. Для цього у відомстві створили нову посаду посла з особливих доручень, яку очолив Дмитро Пономаренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України в Телеграм.

Читайте також: Росіяни під час перемир'я дронами вбили полонених військових РФ на Донеччині, - ЗСУ

Дмитро Пономаренко - фахівець із солідним міжнародним бекграундом, зазначають у відомстві. Він роками вибудовував зв'язки України на Сході й це його стратегічний напрямок. У МЗС впевнені, що досвід Пономаренка допоможе залучити нових посередників.

Ключовими завданнями дипломата стануть:

  • запобігання катуванням - окупанти мають припинити нелюдське поводження з нашими воїнами;
  • звільнення цивільних - йдеться про людей, яких РФ незаконно утримує у в’язницях;
  • пошук зниклих безвісти - співпраця з міжнародними партнерами для встановлення долі тисяч українців.

МЗС уже має чіткі плани в цьому напрямку на 2026 рік. Відомство не працює наодинці, а координує зусилля з іншими структурами, що підвищує ефективність.

Спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та Громадською радою буде запроваджена масштабна адвокація. Україна планує серію міжнародних заходів, зокрема робота в напрямку посилення санкцій проти РФ.

Що відомо про нового спецпосла

Дмитро Пономаренко багато років працював над розвитком відносин із країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону.

У період 2021–2025 років був Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Корея. За сумісництвом представляв інтереси нашої держави у Монголії.

Які новини про повернення українських полонених

Перед Великоднем Україна повернула додому з російського полону ще одну групу захисників у рамках обміну з РФ. Цього разу вдалося повернути 182 українців: 175 військових та 7 цивільних. Практично усі - утримувалися в полоні з 2022 року.

За словами представника ГУР МО України Андрія Юсова, планувалось зробити обмін більш кількісним, але окупанти відмовились забирати своїх людей і повертати українців. Попри відмову Київ сподівається, що обміни полоненими продовжаться і після Великодня.

Тим часом очільник ОП Кирило Буданов повідомив про новий етап обміну полоненими між Україною та Росією. Він може відбутись вже наприкінці цього тижня.

Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський
Піхота не знадобилася. Українські роботи вперше захопили позицію росіян, - Зеленський
