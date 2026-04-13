Росія таємно рахує мільярдні збитки, поки Путіну малюють "перемогу", - розвідка Латвії

РФ заявляє, що успішно справляється із санкціями, однак насправді вони завдають їй великої шкоди. Ба більше, російському диктатору надають "прикрашену" інформацію щодо реального стану економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт латвійської розвідувальної служби Satversmes aizsardzības birojs (SAB).

Зазначається, що західні санкції вже спричинили значні втрати для економіки країни-агресорки і надалі обмежуватимуть її можливості.

Обвал експорту та втрата ринків

За даними латвійської розвідки, за чотири роки Росії так і не вдалося знайти альтернативні ринки збуту замість західних. Порівнюючи показники 2021 та 2025 років, аналітики зафіксували суттєве падіння експорту за ключовими напрямками:

залізна руда - скорочення на 40%;

деревина та целюлоза - падіння на 50%;

хімічна продукція - скорочення на 35%;

чорні метали - падіння на 20%.

Згідно з реальними прогнозами РФ, ці сектори не зможуть компенсувати втрати щонайменше протягом наступних п'яти років.

Прогнози до 2030 року

Очікується, що через сукупність ризиків зовнішня торгівля Росії до 2030 року скоротиться на 175,5 млрд доларів, з яких 136 млрд - прямий наслідок західних обмежень. У SAB наголошують, що навіть ці цифри є оптимістичними, а реальний вплив санкцій може бути в кілька разів більшим.

Хоча поточне зростання цін на енергоносії через кризу в Ормузькій протоці та війну в Ірані дає РФ тимчасове фінансове полегшення, воно не розв’язує структурних проблем, спричинених війною та санкціями.

Інформаційна ізоляція Путіна

Розвідка вказує на значний розрив між реальністю та офіційною пропагандою. У вищому ешелоні влади РФ розуміють критичність ситуації, проте публічно транслюють тези про "успішне заміщення ринків".

Понад те, існує висока ймовірність того, що російському диктатору Володимиру Путіну надають спотворену інформацію, де акцент робиться лише на "успіхах".

Це підкріплює його переконання, що економічні втрати є другорядними порівняно з метою встановити контроль українськими територіями, тому він не готовий змінювати агресивний курс.

У звіті наголошується, що санкції залишаються одним із найефективніших інструментів для обмеження фінансових ресурсів Росії.

Це позбавляє країну-агресорку можливості повноцінно фінансувати війну в Україні та перешкоджає довгостроковому переозброєнню армії для потенційних конфліктів із НАТО.