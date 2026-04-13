Дефіцит бюджету РФ перевищив річний план: розвідка назвала суму втрат

07:25 13.04.2026 Пн
Яку суму доходів приписав собі Кремль, щоб приховати крах?
aimg Катерина Коваль
Дефіцит бюджету РФ перевищив річний план: розвідка назвала суму втрат Фото: річний дефіцит може перевищити плани в два рази (Getty Images)

Федеральний бюджет Росії за січень-лютий 2026 року зведений із дефіцитом 69,9 млрд доларів - це майже вдвічі більше за попередню оцінку мінфіну (43,3 млрд) і вже перевищує річний плановий показник у 50,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби зовнішньої розвідки України.

Читайте також: Росіяни страйкують через невиплату зарплат, яку бачили востаннє ще в 2025, - СЗР

Розбіжність у звітності

Ситуацію ускладнює безпрецедентна розбіжність між даними федерального казначейства та міністерства фінансів. Казначейство зафіксувало доходи на рівні 31,36 млрд доларів, тоді як мінфін звітує про 59,79 млрд - майже подвійна різниця.

Видатки при цьому практично збігаються (101,47 млрд проти 103,10 млрд). Західні економісти пояснюють це системною невизначеністю обліку та завищенням доходів у прогнозах.

Обвал нафтогазових надходжень

Головний чинник провалу - нафтогазові доходи, які у першому кварталі 2026 року скоротилися до 18,1 млрд доларів, що на 45,5% менше, ніж рік тому.

Це найгірший результат з 2022 року. Водночас видатки залишаються роздутими через асигнування на безпеку та оборону, створюючи структурний дисбаланс.

Прогнози

Російські аналітичні центри, зокрема прокремлівський ЦМАКП, прогнозують, що річний дефіцит може перевищити офіційні плани у два-три рази, особливо якщо енергетичні доходи не відновляться, а витрати продовжать зростати.

Покривати дефіцит доведеться залишками на рахунках казначейства та приватизацією - джерелами, які не забезпечують довгострокової стійкості.

Нагадаємо, що дефіцит бюджету РФ за січень-лютий перевищив річний план на тлі суперечливих тенденцій.

З одного боку, у квітні Росія очікує подвоєння надходжень від податку на видобуток нафти - близько 9 млрд доларів - через стрибок світових цін, спричинений війною в Ірані.

З іншого боку, нафтогазові доходи Кремля в першому кварталі 2026 року скоротилися майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, а українські атаки на російську нафтову інфраструктуру (НПЗ, термінали) додатково підривають експортний потенціал.

Крім того, санкції змушують Росію розпродавати золоті резерви (найнижчий показник з березня 2022 року), обмінюючи метал на юані.

Мадяр упевнено лідирує: опубліковано перші результати виборів в Угорщині
Мадяр упевнено лідирує: опубліковано перші результати виборів в Угорщині
