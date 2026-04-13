Дефіцит бюджету РФ перевищив річний план: розвідка назвала суму втрат
Федеральний бюджет Росії за січень-лютий 2026 року зведений із дефіцитом 69,9 млрд доларів - це майже вдвічі більше за попередню оцінку мінфіну (43,3 млрд) і вже перевищує річний плановий показник у 50,5 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби зовнішньої розвідки України.
Розбіжність у звітності
Ситуацію ускладнює безпрецедентна розбіжність між даними федерального казначейства та міністерства фінансів. Казначейство зафіксувало доходи на рівні 31,36 млрд доларів, тоді як мінфін звітує про 59,79 млрд - майже подвійна різниця.
Видатки при цьому практично збігаються (101,47 млрд проти 103,10 млрд). Західні економісти пояснюють це системною невизначеністю обліку та завищенням доходів у прогнозах.
Обвал нафтогазових надходжень
Головний чинник провалу - нафтогазові доходи, які у першому кварталі 2026 року скоротилися до 18,1 млрд доларів, що на 45,5% менше, ніж рік тому.
Це найгірший результат з 2022 року. Водночас видатки залишаються роздутими через асигнування на безпеку та оборону, створюючи структурний дисбаланс.
Прогнози
Російські аналітичні центри, зокрема прокремлівський ЦМАКП, прогнозують, що річний дефіцит може перевищити офіційні плани у два-три рази, особливо якщо енергетичні доходи не відновляться, а витрати продовжать зростати.
Покривати дефіцит доведеться залишками на рахунках казначейства та приватизацією - джерелами, які не забезпечують довгострокової стійкості.
Нагадаємо, що дефіцит бюджету РФ за січень-лютий перевищив річний план на тлі суперечливих тенденцій.
З одного боку, у квітні Росія очікує подвоєння надходжень від податку на видобуток нафти - близько 9 млрд доларів - через стрибок світових цін, спричинений війною в Ірані.
З іншого боку, нафтогазові доходи Кремля в першому кварталі 2026 року скоротилися майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, а українські атаки на російську нафтову інфраструктуру (НПЗ, термінали) додатково підривають експортний потенціал.
Крім того, санкції змушують Росію розпродавати золоті резерви (найнижчий показник з березня 2022 року), обмінюючи метал на юані.