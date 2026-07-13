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У Росії вигадали "ноу-хау" для водіїв через дефіцит бензину і удари по АЗС

21:58 13.07.2026 Пн
2 хв
Які безглузді лайфхаки пропонують росіяни на заправках?
aimg Олена Бджола
У Росії вигадали "ноу-хау" для водіїв через дефіцит бензину і удари по АЗС Фото: черга на російській заправці (Getty Images)
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У Курській області Росії вводять цілу "систему" для того, щоб заправити авто бензином. Проте це не врятує від дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Заправка за номерами для водіїв на Курщині

З 15 липня у Курській області почнуть діяти обмеження на заправку автомобілів.

Таке рішення ухвалили після серії атак ЗСУ на АЗС. Росіяни скаржаться, що лише за останній тиждень під удари потрапили п'ять заправок.

"Тепер у непарні дні заправитися зможуть автомобілі, номер яких починається з цифр 1, 3, 5, 7, 9. По парних днях - машини з номерами, що починаються на 0, 2, 4, 6, 8", - прпонують своє "ноу-хау" на Курщині.

Зазначається, що правило поширюється на всіх водіїв, незалежно від регіону реєстрації автомобіля.

"Також на 22 заправках у прикордонні та у низці великих АЗС Курська введуть особливу схему руху: біля колонки одночасно зможе знаходитись лише один автомобіль, решта чекатиме на безпечній відстані", - йдеться у дописі.

Дефіцит пального у РФ

Російський диктатор Володимир Путін пожалівся, що дії ЗСУ створюють "певні проблеми з нафтопродуктами в РФ". Але ситуація нібито поступово виправлятиметься.

На Півдні України окупанти обмежило заправку пальним мобільних вогневих груп та ППО. Прикривати позиції від дронів ЗСУ їм стало складніше.

Нагадаємо, що у Росії у червні різко зросли ціни на бензин. Однією з ключових причин стали українські удари по НПЗ та об'єктах паливної логістики.

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Російська Федерація Курська область Війна Росії проти України дефицит бензина
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