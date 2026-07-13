ua en ru
Пн, 13 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В России придумали "ноу-хау" для водителей из-за дефицита бензина и ударов по АЗС

21:58 13.07.2026 Пн
2 мин
Какие cтранные лайфхаки предлагают россияне на заправках?
aimg Елена Бджола
В России придумали "ноу-хау" для водителей из-за дефицита бензина и ударов по АЗС Фото: очередь на российской заправке (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В Курской области России вводят целую "систему" для того, чтобы заправить автомобиль бензином. Однако это не избавит от дефицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Заправка по номерам для водителей на Курщине

С 15 июля в Курской области начнут действовать ограничения по заправке автомобилей.

Такое решение было принято после серии атак ВСУ на АЗС. Россияне жалуются, что только за последнюю неделю под удары попали пять заправок.

"Теперь в нечетные дни заправиться смогут автомобили, номер которых начинается с цифр 1, 3, 5, 7, 9. По четным дням - машины с номерами на 0, 2, 4, 6, 8", - предлагают свое "ноу-хау" на Курщине.

Указывается, что правило распространяется на всех водителей, независимо от региона регистрации автомобиля.

"Также на 22 заправках в пригарничье и на ряде крупных АЗС Курска введут особую схему движения: у колонки одновременно сможет находиться только один автомобиль, остальные будут ждать безопасного расстояния", - говорится в сообщении.

Дефицит горючего в РФ

Российский диктатор Владимир Путин посетовал, что действия ВСУ создают "определенные проблемы с нефтепродуктами в РФ". Но ситуация вроде бы будет постепенно исправляться.

На Юге Украины оккупанты ограничили заправку горючим мобильных огневых групп и ПВО. Прикрывать позиции от дронов ВСУ им стало труднее.

Напомним, что в России в июне резко выросли цены на бензин. Одной из ключевых причин стали украинские удары по НПЗ и объектам топливной логистики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Курская область Война России против Украины дефицит бензина
Новости
Пригодные к службе украинцы должны вернуться на Родину, - министр обороны Польши
Пригодные к службе украинцы должны вернуться на Родину, - министр обороны Польши
Аналитика
РФ готовит свои мидлстрайки: в оборонке спрогнозировали, чем ответит Кремль
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech РФ готовит свои мидлстрайки: в оборонке спрогнозировали, чем ответит Кремль