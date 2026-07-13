В России придумали "ноу-хау" для водителей из-за дефицита бензина и ударов по АЗС

В Курской области России вводят целую "систему" для того, чтобы заправить автомобиль бензином. Однако это не избавит от дефицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Заправка по номерам для водителей на Курщине

С 15 июля в Курской области начнут действовать ограничения по заправке автомобилей.

Такое решение было принято после серии атак ВСУ на АЗС. Россияне жалуются, что только за последнюю неделю под удары попали пять заправок.

"Теперь в нечетные дни заправиться смогут автомобили, номер которых начинается с цифр 1, 3, 5, 7, 9. По четным дням - машины с номерами на 0, 2, 4, 6, 8", - предлагают свое "ноу-хау" на Курщине.

Указывается, что правило распространяется на всех водителей, независимо от региона регистрации автомобиля.

"Также на 22 заправках в пригарничье и на ряде крупных АЗС Курска введут особую схему движения: у колонки одновременно сможет находиться только один автомобиль, остальные будут ждать безопасного расстояния", - говорится в сообщении.

Дефицит горючего в РФ

Российский диктатор Владимир Путин посетовал, что действия ВСУ создают "определенные проблемы с нефтепродуктами в РФ". Но ситуация вроде бы будет постепенно исправляться.

На Юге Украины оккупанты ограничили заправку горючим мобильных огневых групп и ПВО. Прикрывать позиции от дронов ВСУ им стало труднее.