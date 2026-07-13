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Путін визнав "певні проблеми" з бензином в РФ і накинувся з погрозами на Україну

17:38 13.07.2026 Пн
1 хв
Російський диктатор Володимир Путін нарешті "побачив" дефіцит пального через удари ЗСУ
aimg Олена Бджола
Путін визнав "певні проблеми" з бензином в РФ і накинувся з погрозами на Україну Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Путін обіцяє Україні ескалацію війни на тлі далекобійних санкцій ЗСУ та нестачі пального у Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава Кремля на форумі народного фронту "Все для Перемоги", пише ТАСС.

Путін погрожує Україні

Російський диктатор цинічно каже, що відповіді Україні на удари по Росії будуть "дзеркальними" і в кілька разів потужнішими.

"Противник відчуватиме це з наростаючим масштабом", - нахабно заявив він.

Росія визнала проблеми з пальним

Одночасно Путін поскаржився, що дії ЗСУ створюють певні проблеми з нафтопродуктами в РФ. Але ситуація нібито поступово виправлятиметься.

Пізніше кремлівський очільник заявив, що буцімто РФ проводить роботу над системою постачання Криму нафтопродуктами.

"До неї противнику буде дуже складно дістатися", - повідомив він.

Раніше стало відомо, що російське командування на Півдні України обмежило заправку пальним мобільних вогневих груп та ППО. Про це повідомив рух опору "АТЕШ".

Виробництво бензину в Росії покриває лише близько 65% від сезонного попиту. Через удари дронів ЗСУ зупинилися найбільші нафтопереробні заводи.

У Росії нарешті заговорили про паливну кризу. Віцепрем’єр РФ Олександр Новак назвав і її причину - "прильоти" дронів по НПЗ.

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