Росія зіткнулася із різким зростанням цін на бензин після атак України, — ISW

У Росії у червні різко прискорилося зростання цін на бензин. За оцінкою аналітиків, однією з ключових причин стали українські удари по нафтопереробній інфраструктурі та об'єктам паливної логістики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Інституту вивчення війни (ISW).

Паливо дорожчає

З початку літа у Росії значно зросли споживчі ціни на автомобільне паливо.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на дані російського агентства "Інтерфакс" та Федеральної служби державної статистики РФ (Росстат), у червні вартість бензину збільшилася в середньому на 6,88%.

Для порівняння: у травні зростання становило 0,85%, у квітні — 0,61%, у березні — 1,08%, у лютому — 0,61%, а в січні — 1,35%.

Згідно з опублікованою статистикою, бензин марки АІ-92 за червень подорожчав на 7,3%, АІ-95 – на 6,7%, АІ-98 – на 3,1%, а дизельне пальне – на 7,1%.

У річному вираженні, з червня 2025 по червень 2026 року, ціни на бензин зросли майже на 20%. При цьому за весь 2024 рік зростання склало 11,13%, а за підсумками 2025 року - 10,78%.

Що стоїть за стрибком цін

В ISW вважають, що стрімке подорожчання палива безпосередньо пов'язане з українською кампанією далеких ударів по російських нафтопереробних підприємствах, а також з атаками на об'єкти зберігання та маршрути постачання палива на окуповані території.

Аналітики зазначають, що ситуація збіглася з періодом традиційно високого сезонного попиту, що додатково посилило дефіцит.

За оцінкою інституту, брак бензину вже торкнувся щонайменше 78 з 83 російських регіонів, а також тимчасово окуповані території України.

В ISW вважають, що подальше нарощування українських ударів здатне ще сильніше ускладнити ситуацію, оскільки російська система протиповітряної оборони поки що не змогла ефективно протидіяти таким атакам.

Це, як вважають аналітики, може призвести не лише до подальшого зростання цін для цивільного населення, а й негативно позначитися на постачанні російських військ у тилу та лінії фронту.