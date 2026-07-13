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Окупанти мають серйозний дефіцит пального на Херсонщині та у Криму, - "АТЕШ"

17:05 13.07.2026 Пн
2 хв
Партизани дізналися про значні складнощі для роботи російської ППО на окупованих територіях
aimg Олена Бджола
Окупанти мають серйозний дефіцит пального на Херсонщині та у Криму, - "АТЕШ" Фото: бензовоз російської армії (росЗМІ)
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Російське командування на Півдні України обмежило заправку пальним мобільних вогневих груп та ППО. Прикривати позиції від безпілотників ЗСУ окупантам стало складніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву руху спротиву "АТЕШ".

Паливні проблеми зачепили ППО Росії в Криму та Херсонській області

Агенти "АТЕШ" зі складу підрозділів загарбників у Криму та на окупованій Херсонщині заявили про великий дефіцит пального.

"Паливо дають по чайній ложці. Машину можна завести тільки якщо це бойовий виїзд. Решту часу техніка стоїть. Якщо закінчиться в дорозі - просто кидаєш її і біжиш у найближчу траншею чи село, перечекати дрони", - повідомив один із агентів у підрозділі протиповітярної оборони поблизу Чонгара.

Що відбувається

Подібна ситуація зафіксована у кількох підрозділах:

  • 1096-й ЗРП (22-й АК) та МОГ на Р-280/Чонгар (Крим);
  • підрозділи ППО/БПЛА 49-ї ОВА (Херсонщина).

Агенти руху опору фіксують, як це виглядає на практиці:

  • екіпажі виїжджають майже на сухому баку;
  • якщо пальне закінчується на маршруті, то кидають машину і йдуть пішки.

Такі випадки вже були на тиловій трасі між Генічеськом та Скадовськом. Покинута російська техніка стає мішенню для дронів ЗСУ, зазначає "АТЕШ".

"Окупаційне командування не афішує масштабу проблеми, але збої з елементарною заправкою показують реальний стан постачання армії РФ", - додали партизани.

Нагадаємо, у червні дії Сил оборони України перекрили маршрути забезпечення окупантів на Кінбурнській косі. За даними "АТЕШ", доставка боєприпасів, пального та продовольства повністю зупинилася.

Агент "АТЕШ" у складі армії РФ на південному напрямку розповів про зростаючу кризу з плавзасобами в окупантів. За його словами, на островах дельти Дніпра біля Херсона швидкісних катерів майже не залишилося.

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