У Росії вигадали фейк про атаку дронів на Київ
Окупанти обстріляли Київ дронами в ніч на 23 березня. Російські пропагандисти вигадали фейк, звинувативши у пошкодженнях нібито роботу української ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Російські пропагандисти поширюють фейк, що руйнування у Києві виникли нібито внаслідок роботи української ППО", - йдеться у повідомленні.
Насправді, як підкреслюють у ЦПД, руйнування та жертви внаслідок атаки БпЛА на Київ спричинені черговим терористичним актом РФ, внаслідок якого загинули 3 людини, зокрема батько і його п’ятирічна донька.
"Російська пропаганда систематично поширює подібні фейки після масованих ракетно-дронних атак по містах України", - додали в Центрі.
У Росії вигадали фейк про атаку дронів на Київ (t.me/CenterCounteringDisinformation)
У такий спосіб окупанти виправдовують власні злочини проти цивільних і перекладають відповідальність на Збройні Сили України.
Атака РФ по Україні
У ніч на 23 березня російські війська влаштували масовану атаку по Україні. Окупанти випустили 147 безпілотників. Важливо, що під час цієї атаки більша частина цих БПЛА були ударними, імітаторів було використано лише 25.
Зокрема, загарбники атакували дронами Київ. Пошкодження фіксувалися в кількох районах. За останніми даними, через атаку РФ у Києві троє людей загинули, ще 10 постраждали.
Також російські військові атакували Київську область дронами. Через ворожу атаку зафіксовано пошкоджені будинки та є постраждалі.
На атаку на Київ відреагував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, РФ цього тижня випустила по Україні понад 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 різних ракет.
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