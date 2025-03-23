Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку дронів на Київ в ніч на 23 березня. Внаслідок атаки загинули троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Протягом цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши майже 150 ударних дронів. У Києві загинуло троє осіб, серед них - батько і його п’ятирічна дочка. Відомо про 10 постраждалих, серед них є дитина.

Крім того, минулої доби в Запоріжжі загинуло троє людей. Загинула ціла родина: тато, мама та 17-річна донька. Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Як зазначив президент, Росія цього тижня випустила по Україні понад 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів та 15 різних ракет. За словами Зеленського, у всій цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів.



Глава держави заявив, що санкції проти Росії повинні працювати ефективніше, а кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована.

"Потрібні нові рішення, новий тиск на Москву, щоб такі удари й ця війна припинилися. Маємо посилювати Україну та нашу армію - більше ППО та реальної допомоги. Я дякую всім партнерам, хто розуміє це й продовжує підтримувати Україну", - додав Зеленський.