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Атака дронів на Київ: кількість постраждалих зросла (фото)

Київ, Неділя 23 березня 2025 09:40
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Атака дронів на Київ: кількість постраждалих зросла (фото) Фото: до десяти осіб зросла кількість постраждалих через атаку РФ на Київ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві до 10 осіб зросла кількість постраждалих через обстріл росіян у ніч на 23 березня. Ще троє людей загинули, зокрема дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

"Троє загиблих, серед них 5-річна дитина, десять постраждалих унаслідок атаки РФ на Київ", - розповіли в прокуратурі.

Дніпровський район

За даними слідства, 23 березня близько 00:19 внаслідок атаки БпЛА на Київ пошкоджено багатоповерховий будинок у Дніпровському районі столиці.

"В одній із квартир на останньому поверсі загинула 80-річна жінка. Також пошкоджено ще кілька квартир. У трьох осіб діагностовано гостру реакцію на стрес", - ідеться в повідомленні.

Крім того, у Дніпровському районі постраждав 29-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок падіння уламків безпілотників. Пошкоджено вікна в дитячому садку та ресторані.

Наслідки атаки РФ на Київ 23 березня (t.me/kyiv_pro_office)

Голосіївський район

У Голосіївському районі столиці через ворожу атаку загорілася тимчасова споруда, де жила сім'я з дитиною.

"Загинули 5-річна дівчинка та її 35-річний батько. 26-річну матір дитини госпіталізовано до лікарні", - додали в прокуратурі.

Інші райони столиці

Також у Подільському та Печерському районах пошкоджено багатоквартирні будинки, у Голосіївському та Шевченківському - понад десять автомобілів.

Наслідки атаки РФ на Київ 23 березня (t.me/dsns_telegram)

Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які документують злочини держави-агресора. Точна кількість постраждалих встановлюється.

Атака РФ на Київ

Російські війська кілька ночей поспіль атакують Київ. Після опівночі в Києві лунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами. У низці районів столиці горіли будинки. Уже після 3:00 неділі, 23 березня, повідомили про першу жертву і постраждалих через атаку.

Пізніше кількість жертв і постраждалих продовжувала зростати. До цього повідомлялося, що через обстріл Києва постраждали 8 осіб, три людини загинули, зокрема 5-річна дитина.

Зазначимо, що загалом росіяни випустили по Україні 147 дронів, більшу частину з них вдалося збити ППО. При цьому ця атака РФ мала одну важливу особливість.

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